Nuevo tratamiento de Dove Derma Care previene la caída del cabello

Las personas pueden perder entre 50 y 150 cabellos al día de manera natural. Dove® Derma Care cambia la perspectiva del cuidado capilar apoyando la fuerza del cuero cabelludo para una cabellera más abundante desde la raíz hasta las puntas

Se estima que una persona puede perder entre 50 y 150 cabellos al día de manera natural(1). La buena noticia es que un cuidado adecuado puede prevenir ciertos tipos de caída del cabello y dejarlo con un aspecto saludable(2).

Aunque la mayoría de las personas se enfocan en cuidar su cabello de medios a puntas, la clave para una cabellera saludable comienza en el cuero cabelludo, donde se forman y sostienen los folículos pilosos(3).

Innovación de la mano de dermatólogos

Preocupados por atender una de las necesidades más recurrentes en el cuidado del cabello, Dove® presenta su nuevo portafolio para hombres y mujeres: Dove Derma Care Fuerza Anti-Caída, diseñada para cambiar la perspectiva del cuidado capilar conectando la belleza del cabello con la salud del cuero cabelludo.

Para lograr una melena fuerte y visiblemente saludable desde la raíz hasta las puntas, esta nueva línea fue co-creada con dermatólogos. Así, estas fórmulas innovadoras integran ingredientes del skincare al cuidado del cabello, combinando niacinamida 100% pura, péptidos, con ingredientes activos hidratantes y emolientes, promoviendo condiciones para fortalecer y favorecer el crecimiento del cabello, en todo tipo de cuero cabelludo.

Aliado en cada pequeña gota, grandes resultados en cada uso

Dentro de esta línea destaca el Sérum Capilar Dove® Derma Care Fuerza Anti-Caída, un tratamiento avanzado de alta potencia que, gracias a su presentación en gotero, permite una aplicación precisa directamente en el cuero cabelludo.

Su fórmula concentrada 3 en 1 favorece la fijación del cabello a la raíz, ayudando a reducir su caída y estimular su crecimiento.

Beneficios clave:

Mejora la fijación del cabello a la raíz.

Favorece el crecimiento capilar.

Siente +2800 cabellos en 4 semanas**.

Una rutina completa de 4 pasos

La línea Dove Derma Care Fuerza Anti-Caída ofrece un tratamiento integral para una cabellera más voluminosa:

Shampoo — Purifica e hidrata la piel del cuero cabelludo. Acondicionador. Fortalece la fibra capilar para un cabello suave y fácil de peinar. Mascarilla Capilar. 10 beneficios contra la caída del cabello en 1 minuto, para un cabello más fuerte, resistente y protegido. Sérum Capilar. Tratamiento estrella que actúa fortaleciendo desde la raíz.

«La salud capilar comienza en el cuero cabelludo. Este lanzamiento representa un avance al ofrecer ingredientes dermatológicamente probados que fortalecen desde la raíz y promueven un entorno sano para el crecimiento del cabello. Se trata de un portafolio seguro, accesible y respaldado por la ciencia, ideal para hombres y mujeres que desean prevenir y reducir la caída», comparte la doctora Daniela Arteaga Rodríguez, dermatóloga por el Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga» y especialista en Tricología por el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología.

Con casi 70 años de historia, Dove® mantiene su liderazgo como una marca pionera en cuidado personal, ofreciendo una amplia gama de productos que van desde jabones y cremas corporales, a desodorantes y productos capilares que abordan distintas necesidades tanto en hombres como mujeres.

La nueva línea Dove® Derma Care Fuerza Anti-Caída ya está disponible en los principales autoservicios y farmacias a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Fuentes:

1. Secretaría de Salud. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/172-hasta-el-dos-por-ciento-de-los-mexicanos-enfrenta-perdida-de-cabello

2. American Academy of Dermatology Association. Everyday Scalp Care. Disponible en: https://www.aad.org/public/everyday-care/hair-scalp-care/scalp

3. Cleveland Clinic. Folículo Piloso. Disponible en: https://my-clevelandclinic-org.translate.goog/health/body/23435-hair-follicle?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge&_x_tr_hist=true

Disclaimers:

*Caída debido al quiebre. Con el uso de shampoo, acondicionador y mascarilla fortalecedora 10 en 1 Dove Derma Care Fuerza Anti-Caída comparado con shampoo sin ingredientes acondicionantes.

**Basado en estudio clínico donde se demuestra reducción de caída en 4 semanas, con el uso del sérum capilar Dove Fuerza Anti-caída. Producto cosmético sin acción terapéutica.​



Source: Mexicomex Comunicae