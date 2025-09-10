INFANTI reafirma en septiembre su compromiso para la protección de los bebés y niños

INFANTI, marca internacionalmente reconocida por 25 años en productos para bebés y niños, ratifica su compromiso con la protección y bienestar de bebés y niños a través de productos diseñados con los más altos estándares de seguridad. Productos diseñados bajo los estándares internacionales más altos de calidad, diseño e innovación

La seguridad de los bebés y niños es una prioridad universal y, durante el mes de septiembre dedicado a crear conciencia sobre su protección, INFANTI, marca líder en productos infantiles, reafirma su compromiso de ofrecer artículos que brinden tranquilidad a los padres y un entorno seguro para los más pequeños.

«En INFANTI creemos que la seguridad es el corazón de cada producto. Nos comprometemos a cuidar lo más valioso de las familias «sus hijos». Por ello, trabajamos con tecnologías innovadoras y bajo los más estrictos estándares internacionales para garantizar que cada carriola, autoasiento, cuna, silla o juguete ofrezca confianza y protección en cada etapa del crecimiento», señaló Abraham Engel, Director General y CEO de INFANTI.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, INFANTI se ha consolidado como un referente en el cuidado de la infancia, con un portafolio de productos que destacan no solo por su diseño práctico y funcional, sino también por su resistencia, durabilidad y, sobre todo, seguridad.

Productos diseñados para la seguridad en cada etapa:

Carriolas

Arnés de 5 puntos de sujeción para mantener al bebé protegido en todo momento.

Barra de seguridad desmontable.

Barra de seguridad frontal que brinda una capa adicional de protección.

Toldo completo con ventanilla y visera.

Materiales de alta calidad y estructuras resistentes para mayor durabilidad.

Ruedas con frenos y amortiguadores que suavizan el movimiento y ofrecen un paseo estable y cómodo.

Autoasientos

Certificación europea de seguridad (ECE R44/04 y R129 i-Size) que garantiza estándares internacionales de protección.

Arnés de 5 puntos ajustable que mantiene al niño sujeto correctamente.

Sistemas de anclaje ISOFIX que garantiza una instalación sólida con los anclajes del vehículo, brindando mayor estabilidad y de fácil instalación.

Soporte de cabeza ajustable.

Diseños ergonómicos y materiales de absorción de impactos para una mayor seguridad en carretera.

Cunas

Laterales firmes y resistentes que previenen accidentes.

Barreras de altura adecuada que aseguran que el bebé no pueda salir por sí solo.

Materiales libres de tóxicos y con acabados suaves al tacto.

Ruedas con freno.

Puertas laterales con cierre, brindando acceso fácil y seguro para el bebé.

Estructuras estables y fáciles de montar, con diseños que priorizan la seguridad durante el descanso.

Sillas Altas

Arnés de 5 puntos que asegura al bebé en todo momento.

Base amplia y antiderrapante para evitar movimientos inesperados.

Materiales fáciles de limpiar e higiénicos, libres de químicos dañinos.

Bandejas desmontables con bordes de seguridad que protegen y facilitan la alimentación.

Juguetes

Fabricados con materiales no tóxicos y libres de BPA.

Bordes redondeados y diseños que eliminan riesgos de cortes o golpes.

Tamaños adecuados para evitar atragantamientos en bebés y niños pequeños.

Certificaciones internacionales que avalan su uso seguro.

Para INFANTI, la seguridad no es una opción, es un principio. Por ello, cada innovación, cada prueba de calidad y cada detalle en sus productos está pensado para garantizar que los niños crezcan protegidos y los padres vivan con la confianza de haber elegido lo mejor.

Este mes de septiembre, INFANTI invita a los padres de familia a reflexionar sobre la importancia de contar con productos diseñados bajo estrictas normas de seguridad y a elegir siempre lo que garantice el bienestar de sus hijos.

Sin lugar a duda, INFANTI no solo celebra este mes la protección de los pequeños, sino que también conmemora 25 años ofreciendo productos con los más altos estándares de seguridad infantil.

Acerca de INFANTI:

Con 25 años en el corazón de las familias, INFANTI se ha consolidado como una marca internacionalmente reconocida por su compromiso con la innovación, la seguridad y el bienestar de los más pequeños. Su objetivo: acompañar a cada familia en su día a día con productos funcionales, seguros y con diseño de vanguardia.

Puntos de Venta: Los productos INFANTI están disponibles en las principales cadenas comerciales del país, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Grupo Walmart, Amazon, MercadoLibre, Coppel, Chedraui, Soriana, Grupo La Comer, Chapur, La Marina, Cimaco, así como en tiendas especializadas y en su propio e-commerce.

Página web: www.infanti.com.mx

FB @Infanti México IG @infanti_mexico TikTok: @infantimx



Source: Mexicomex Comunicae