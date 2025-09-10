NetApp, líder por Gartner® en el Cuadrante Mágico™ 2025 para plataformas de almacenamiento empresarial

El reconocimiento refleja la capacidad de ejecución y la visión completa de NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), líder en infraestructura de datos inteligente, fue reconocida por Gartner como Líder en el Cuadrante Mágico 2025 para plataformas de almacenamiento empresarial. La compañía considera que este reconocimiento valida su enfoque en innovación continua, apoyando a los clientes en la construcción de infraestructuras resilientes y seguras, capaces de enfrentar amenazas cibernéticas y aprovechar la inteligencia artificial para decisiones estratégicas basadas en datos, bajo criterios de visión y ejecución.

Según Gartner, «las plataformas de almacenamiento empresarial ofrecen capacidades de servicio nativas de la plataforma y características de producto para cargas de trabajo de datos estructurados y no estructurados. Los responsables de infraestructura y operaciones deben utilizar esta investigación para evaluar a los proveedores a la hora de implementar una plataforma de infraestructura de TI moderna para el almacenamiento de bloques, archivos y objetos». Este informe combina los anteriores del Cuadrante Mágico de Gartner para los mercados de plataformas de almacenamiento primario y plataformas de almacenamiento de archivos y objetos.

«Ser nombrados líderes en el primer Cuadrante Mágico de Gartner de 2025 para plataformas de almacenamiento empresarial valida el enfoque constante de NetApp en la creación de soluciones que satisfagan directamente las necesidades de clientes», afirma César Cernuda, presidente de NetApp. «Este reconocimiento se suma al de ser nombrados Elección de los clientes en el informe La voz del cliente de Gartner Peer Insights™ de 2025 para plataformas de almacenamiento primario. Para satisfacer las demandas de las cargas de trabajo empresariales críticas actuales, como la virtualización, y prepararse para nuevas cargas de trabajo estratégicas, como la IA, así los clientes necesitan una infraestructura de datos con inteligencia integrada. NetApp les ayuda a satisfacer esas necesidades ahora y en el futuro con soluciones de almacenamiento fiables, escalables e innovadoras».

El Cuadrante Mágico de Gartner ofrece una evaluación rigurosa y basada en hechos de proveedores en mercados de alto crecimiento, clasificándolos en líderes, retadores, visionarios y actores de nicho. Esta investigación brinda una visión clara para aprovechar el análisis de mercado según necesidades empresariales y tecnológicas específicas.

Compromiso inquebrantable con la satisfacción del cliente

En febrero de 2025, NetApp fue nombrada Elección de los clientes en el informe Voice of the Customer (La voz del cliente) de Gartner Peer Insights para plataformas de almacenamiento primario de 2025. Ese informe recopiló las opiniones de 126 usuarios finales verificados de NetApp, y el 98% de ellos concluyó que recomendaría NetApp a 31 de diciembre de 2024.

En conjunto, NetApp cree que estos informes demuestran cómo la empresa está trabajando para abordar las prioridades más urgentes de los clientes en materia de infraestructura de datos, entre las que se incluyen la modernización de la infraestructura de datos, la transformación de las estrategias de nube, el impulso de la innovación en IA y el fortalecimiento de la ciberresiliencia. Al confiar en las soluciones de NetApp para crear una infraestructura de datos inteligente, las empresas pueden impulsar una innovación que va más allá de las operaciones tecnológicas para generar resultados empresariales útiles.



Source: Mexicomex Comunicae