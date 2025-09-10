HEINZ revela la similitud entre las cajas de papas fritas y su icónico logotipo Keystone

Destacando el vínculo inquebrantable entre este dúo icónico, la marca se une a Uber Eats para demostrar que no se puede comer papas fritas sin HEINZ

Hoy, HEINZ, líder global en Ketchup anuncia una nueva campaña creativa global: «Looks Familiar» («¿Lo reconoces?»), destacando la sorprendente revelación de que las cajas de papas fritas en restaurantes de todo el mundo tienen la misma forma que el inconfundible logotipo Keystone de HEINZ. Presente en ocho mercados globales, la campaña demuestra el vínculo inseparable entre este dúo universalmente amado, mostrando a los fans de todo el mundo que no se puede comer papas fritas sin HEINZ.

La obsesión por las papas fritas es real; de hecho, son el alimento más pedido a nivel global en Uber Eats¹ y siguen siendo un elemento básico en más de la mitad de todos los menús de restaurantes en el mundo.² Sin embargo, aunque las cajas de papas se parecen mucho a su contraparte de condimento, no siempre se sirven acompañadas de ketchup HEINZ. A partir de hoy, HEINZ se une a la aplicación de entregas Uber Eats para garantizar que los amantes de las papas siempre tengan HEINZ.

En mercados seleccionados, los consumidores podrán obtener HEINZ para sus papas en Uber Eats con una oferta de 50% de descuento en una botella de ketchup HEINZ, uniendo así a las papas fritas y la ketchup en todo el mundo.* Los fans en Los Ángeles también podrán visitar restaurantes Carl’s Jr. participantes para recibir papas fritas gratis y ketchup HEINZ al gastar $30 USD o más, hasta agotar existencias.

«Aunque el insight detrás de esta idea global es simple, la conexión de la marca HEINZ con las papas fritas es icónica y universal. No importa en qué parte del mundo estés, ‘Looks Familiar’ resalta la verdad de que las famosas cajas de papas fritas en todas partes tienen la misma forma que nuestro distintivo Keystone, demostrando que las papas no necesitan cualquier catsup, necesitan HEINZ», dijo Nina Patel, Vicepresidenta Global de la Marca HEINZ en The Kraft Heinz Company. «De una manera inesperada y auténticamente HEINZ, esta campaña reafirma el amor que generaciones de fans tienen por el condimento, en una de las ocasiones gastronómicas más universales. Aunque no sabemos quién diseñó la primera caja de papas fritas, es seguro que debió haber sido un gran fan de HEINZ».

La campaña integrada se desplegará en EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Brasil, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y China, con recordatorios sutiles de que cuando se trata de papas fritas, tiene que ser HEINZ. La campaña global está respaldada por publicidad exterior en los principales mercados, videos largos, integraciones digitales con opción de compra, publicidad en redes sociales pagadas en Instagram, X y TikTok, influencers y medios ganados, todo para resaltar que HEINZ siempre estuvo a la vista y que la pareja es icónica.

«Looks Familiar» es la última campaña global de la marca desde que HEINZ presentó su plataforma creativa global «It Has To Be HEINZ» en 2023. Celebrando el amor irracional que los fans tienen por HEINZ, fue la primera campaña global en los 150 años de historia de la marca que unificó todas las regiones bajo una única estrategia creativa. La campaña destacó tanto el amor personal de los verdaderos fans por la marca como el cuidado con el que se elaboran los productos HEINZ.

«Mantente atento a @Heinz, @Heinz_ca y@heinz_uk @heinz_mex en Instagram y en TikTok para más sorpresas, mientras la marca sigue mostrando a sus fans que no se puede comer papas fritas sin HEINZ».



Source: Mexicomex Comunicae