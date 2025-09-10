La industria de transporte de pasajeros mejora la seguridad y la eficiencia gracias a la integración de la IA

Con alertas de seguridad con IA y seguimiento en tiempo real, los operadores están recurriendo a Samsara para proteger a los conductores, reducir costos y ofrecer un servicio premium

Samsara Inc. («Samsara») (NYSE: IOT), pionera de la Plataforma de Operaciones Conectadas®, anunció hoy que los operadores de transporte de pasajeros de todo el mundo están estandarizando cada vez más sus operaciones en Samsara para mejorar la seguridad, aumentar la eficiencia y transformar la experiencia del pasajero.

Desde autobuses de dos pisos hasta autocares de lujo, las flotas de transporte de pasajeros utilizan Samsara para proteger a los conductores, los pasajeros y las comunidades a las que sirven. Los clientes incluyen organizaciones líderes de México, Francia, Alemania y el Reino Unido, como Tropper, Flecha Amarilla, World2Meet, Be My Bus by Darbier, OMC Global, Abbey Travel, Ruban Bleu Group y Scharf Busreisen.

La Plataforma de Samsara, impulsada por IA y entrenada en el conjunto de datos de operaciones conectadas más grande del mundo, empodera de manera única a los operadores de tránsito de pasajeros para mejorar la seguridad de conductores y pasajeros, optimizar las operaciones y ofrecer una experiencia de viaje premium. Clientes de todo el mundo han manifestado una variedad de beneficios medibles, entre ellos:

Ahorro de horas y reducción del tiempo de respuesta: la empresa mexicana de transporte Tropper utilizó la plataforma de Samsara para optimizar sus operaciones. Con los reportes automatizados, ha logrado ahorrar casi 100 horas de trabajo administrativo al mes y, gracias a la visibilidad en tiempo real, ha reducido el tiempo de respuesta ante incidentes de 5 horas a solo 5 minutos, permitiéndoles también recuperar 4 unidades robadas.

Mayor cultura de seguridad vial: la empresa mexicana de turismo y transporte World2Meet ha logrado un 75% menos de accidentes y ahorros anuales de $410 000 USD gracias a la implementación de la plataforma de Samsara. Al pasar a un enfoque proactivo basado en datos, la compañía no solo redujo los excesos de velocidad en un 93%, sino que también fortaleció su cultura de seguridad para sus más de 7.2 millones de pasajeros.

Reducción del riesgo de accidentes y mayor protección del conductor: la operadora del Reino Unido Abbey Travel utilizó las cámaras inteligentes de Samsara para revisar incidentes, ayudando a exonerar a los conductores y a reducir las primas de seguros en más de £60 000.

Ahorro significativo de tiempo y aumento de productividad: Be My Bus de Darbier en Francia redujo el tiempo de procesamiento de datos sociales en un 50%, liberando horas para reinvertir en la optimización de las operaciones y mejorar la productividad.

Reducción de gasto de combustible y costos operativos: OMC Global en el Reino Unido redujo el consumo de combustible en un 27% en solo tres meses al abordar la aceleración abrupta y los comportamientos de ralentí señalados a través de Samsara.

Mayor precisión a través de datos en tiempo real: Usando Samsara para monitorizar el consumo de combustible tanto en combustibles convencionales como alternativos, Ruban Bleu Group en Francia está obteniendo información confiable para seguir el progreso de la reducción de carbono y mostrar operaciones de alto rendimiento en licitaciones de contratos públicos.

Mayor transparencia operativa: Scharf Busreisen en Alemania confía en el rastreo de vehículos en tiempo real de Samsara para proporcionar tiempos estimados de llegada precisos, eliminar los informes manuales de retrasos y mejorar la comunicación con los clientes en toda su flota.

«La incorporación de Samsara nos permite cumplir con el nivel de servicio que queremos entregar a nuestros clientes, entregándoles mucho más que solamente transportar personas», Gabriel S. Martínez Guerra, Fundador y Director General de Tropper. «Lee cómo Tropper logró ahorrar casi 100 horas de trabajo administrativo al mes».

«En Flecha Amarilla logramos un aumento del 111% en la utilización promedio diaria de nuestros vehículos, junto con mejoras significativas en puntualidad y visibilidad de rutas, alcanzando un nivel de eficiencia sobresaliente gracias a factores clave que marcaron la diferencia en nuestras operaciones», Ricardo Pinto, Gerente de Planeación y Operaciones en Grupo Flecha Amarilla.

«En World2Meet iniciamos con boletas de desempeño que nos permitieron medir con datos y estadísticas los KPIs de cada conductor. Con el tiempo, la competencia se volvió tan pareja que implementamos un esquema de reconocimientos para motivar a los mejores. Hoy, con la aplicación de Samsara, los conductores se autoevalúan de forma proactiva y mejoran sus hábitos de manejo, reforzando nuestra cultura de seguridad y excelencia. El análisis de datos en tiempo real nos ayuda a anticiparnos, optimizar la operación y brindar a nuestros clientes un servicio seguro y confiable», Jordan Sánchez, Gerente de Transporte y Operaciones de World2Meet.

Acerca de Samsara

Samsara es la pionera en la Plataforma de Operaciones Conectadas®, una plataforma abierta que conecta a las personas, dispositivos y sistemas de algunas de las operaciones más complejas del mundo, permitiéndoles generar información estratégica ejecutable y mejorar sus operaciones. Con decenas de miles de clientes en Norteamérica y Europa, Samsara es un orgulloso socio tecnológico para las personas que mantienen nuestra economía global en funcionamiento, incluidas las organizaciones líderes del mundo en transporte, construcción, comercio mayorista y minorista, servicios de campo, logística, manufactura, energía y servicios públicos, gobierno, salud y educación, alimentos y bebidas, entre otras. La misión de la empresa es aumentar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones que impulsan la economía global.

Samsara es una marca registrada de Samsara Inc. Todos los demás nombres de marcas, productos o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

