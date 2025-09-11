Montepío Luz Saviñón celebra 123 años de herencia visionaria y filantropía en México

Doña Luz Saviñón es reconocida como una pionera de la filantropía en México y el legado de su visión sigue vivo 123 años después

Hablar de Montepío Luz Saviñón es hablar del legado de una mujer excepcional. Doña Luz Saviñón de Saviñón, filántropa poblana que a principios del siglo XX decidió dedicar su fortuna a una causa que marcó la diferencia en la vida de miles de familias mexicanas.

Con profunda sensibilidad social, Doña Luz Saviñón entendió que en su tiempo eran pocas las opciones para que las personas en situación de vulnerabilidad accedieran a un préstamo justo. Los recursos económicos solían estar restringidos a quienes contaban con propiedades o avales, dejando fuera a la mayoría de la población. Frente a esta realidad, tomó la decisión de fundar, en 1902, el Montepío Luz Saviñón.

La institución nació con el propósito claro de ofrecer préstamos prendarios accesibles, con tasas justas y bajo un modelo de asistencia privada que reinvirtiera sus ingresos en beneficio de la comunidad. Así, se convirtió en una de las primeras iniciativas en México en demostrar que las finanzas podían ser un vehículo para la justicia social.

El legado de su visión sigue vivo 123 años después. Montepío Luz Saviñón no solo otorga créditos inmediatos con base en prendas de valor, sino que también impulsa programas de becas, campañas de salud y proyectos culturales. Cada acción recuerda la convicción de su fundadora de apoyar a quienes más lo necesitan con dignidad y respeto.

Hoy, Doña Luz Saviñón es reconocida como una pionera de la filantropía en México. Su historia inspira a mantener vigente un modelo que equilibra la atención financiera con un compromiso social auténtico. Montepío Luz Saviñón honra su memoria trabajando cada día por la inclusión, la transparencia y el desarrollo comunitario.

Su ejemplo demuestra que una sola decisión, guiada por la empatía y la solidaridad, puede transformar generaciones enteras.

Acerca de Montepío Luz Saviñón

Montepío Luz Saviñón es una Institución de Asistencia Privada fundada el 1 de agosto de 1902 por la filántropa poblana Doña Luz Saviñón de Saviñón, con el propósito de ofrecer préstamos prendarios justos y accesibles a quienes necesitan liquidez inmediata.

A lo largo de 123 años, ha combinado su labor financiera con un profundo compromiso social, destinando los recursos generados a programas de educación, salud, cultura y desarrollo comunitario.

Con procesos transparentes, valuaciones confiables y atención cercana, la institución mantiene su esencia solidaria y su misión de apoyar a las personas en momentos clave de su vida, reafirmando su lema: ayudar con dignidad y confianza.



Source: Mexicomex Comunicae