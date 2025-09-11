Cinco destinos que Despegar invita a explorar en México con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A través de su asistente virtual SOFIA, Despegar identifica cinco destinos cercanos y accesibles, desde Puebla hasta la Península de Baja California, para que los viajeros puedan extender su estancia y conocer más de México durante la justa mundialista

La Copa Mundial de la FIFA tendrá lugar entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio de 2026, y será un evento histórico: por primera vez se celebrará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y participarán 48 selecciones nacionales. Esto representa una oportunidad única para que los fanáticos del balompié se adentren en la cultura y tradiciones de los países anfitriones.

En el caso de México, habrá tres sedes: la Ciudad de México, que recibirá el partido inaugural, Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León). La ubicación estratégica de estas ciudades permitirá a los turistas deportivos descubrir destinos cercanos, ya sea por carretera o avión, y conocer más a fondo el séptimo país del mundo con más sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En este contexto, Despegar, a través de su asistente virtual SOFIA, ha detectado 5 destinos populares y accesibles para quienes deseen extender su estancia en México y vivir el lado B del Mundial, explorando cultura, tradiciones, gastronomía y naturaleza.

Puebla y Riviera Maya

Quienes asistan a partidos en la Ciudad de México pueden viajar a Puebla, ubicada a dos horas y media por carretera. Su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, el colorido Callejón de los Sapos y los fuertes de Loreto y Guadalupe, ofrecen un recorrido cultural y gastronómico.

Otra opción es volar menos de tres horas hacia la Riviera Maya. Cancún, Tulum y Playa del Carmen son la puerta de entrada a una región rica en playas y vestigios arqueológicos como Chichén Itzá, Ek Balam y Uxmal, hoy más accesibles gracias al Tren Maya.

Puerto Vallarta y Riviera Nayarita

Desde Guadalajara, Puerto Vallarta se encuentra a menos de una hora en avión. Sol, mar y vida cultural lo convierten en un destino perfecto tras los partidos. A corta distancia, la Riviera Nayarita ofrece joyas como Sayulita, San Pancho y Punta Mita, reconocidas por su gastronomía, surf y paisajes inolvidables.

Península de Baja California

Monterrey es punto de partida ideal para volar en menos de tres horas a la península de Baja California. Allí el desierto se une al mar con una escena culinaria en auge. El Valle de Guadalupe es referente del enoturismo latinoamericano, mientras que Los Cabos y San José del Cabo destacan por experiencias de lujo y bienestar.

México volverá a hacer historia en 2026: el Estadio Azteca será el único recinto del mundo en albergar tres Copas Mundiales, tras 1970 y 1986. El impacto irá más allá de lo deportivo. Como antecedente reciente, en la Fórmula 1 en 2024, las búsquedas de hoteles en la Ciudad de México crecieron 65 % frente al promedio de semanas previas, según datos de Despegar.

«Estos eventos muestran el potencial para impulsar el turismo multidestino», afirma Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar México. «La Copa Mundial de la FIFA 2026 es la ocasión perfecta para que los aficionados recorran otros destinos del país más allá de las ciudades sede».



