Gebesa lanza el primer escritorio con inteligencia del mundo

Con el escritorio ASCEND, que aprende los hábitos y automatiza los procesos, México se sitúa a la vanguardia de innovación en espacios de trabajo, de la mano de la empresa de mobiliario Gebesa

El equipo de innovación de Gebesa ha desarrollado un escritorio de altura ajustable con inteligencia artificial (IA) integrada, que potencia la productividad y la salud de sus usuarios. Entre sus funciones destacadas, este escritorio tiene un agente de IA con conocimientos de negocios y bienestar, que crea rutinas, fomenta buenos hábitos posturales, y automatiza procesos como asistente multicanal.

Gebesa, empresa mexicana de La Laguna, ha desarrollado un software inédito en el mundo: GEBESA IA. Se trata de una actualización de inteligencia artificial para sus escritorios ASCEND, de altura ajustable, que están en el mercado desde el año 2018. El software ha estado en desarrollo desde 2023, y ya está listo para ver la luz y entrar al mercado.

El agente de IA realiza varias tareas, por comando de voz y por texto: regula la altura del escritorio, responde a consultas, sugiere prácticas ergonómicas, programa rutinas de movimiento y da consejo, de acuerdo a su base de conocimientos de negocios y bienestar corporal y mental. Además, puede redactar emails, y dar recordatorios vía e-mail, SMS, WhatsApp, llamadas y eventos, sincronizados con el calendario del usuario.

En la actualidad, solo existe en el mundo un escritorio de altura ajustable con agente de inteligencia artificial integrado: el escritorio ASCEND, de Gebesa. De esta forma, se desmarca de otros escritorios de altura ajustable o controlables a través de una app, ya que ningún otro tiene IA integrada. Con él, México se sitúa con él a la vanguardia en aplicación de inteligencia artificial a los entornos de trabajo, tanto en espacios físicos como en procesos digitales.

Los escritorios ASCEND con GEBESA IA integrada estarán disponibles a partir del 10 de septiembre en México y Estados Unidos, para todos los modelos de escritorio ASCEND de Gebesa, pasados y presentes. Es decir, no solo está disponible para todos los nuevos escritorios, sino que también podrán acceder a este software todos los usuarios de un escritorio ASCEND comprado en los últimos años.

El lanzamiento forma parte de la apuesta de Gebesa por multiplicar la productividad en las empresas mexicanas, empezando por sí misma, con la automatización de 29 procesos distintos en todas las áreas de trabajo; y promoviendo que cada trabajador pueda crear más valor con las herramientas adecuadas.

Gebesa IA está disponible en App Store y Google Play

Video completo en el canal de Gebesa: https://youtu.be/XQ3ugB8GQEg

