Michelin gana cuatro premios importantes en Tire Technology Expo 2026 en Alemania

El programa BioButterfly es reconocido por su contribución ambiental, a través de la producción de butadieno y elastómeros de origen biológico

Michelin ha recibido cuatro premios importantes en el Tire Technology Expo, la feria comercial global de diseño, fabricación e innovación en la industria de la llanta. El evento se ha llevado a cabo del 3 al 5 de marzo de 2026 en Hannover, Alemania.

«Recibir cuatro premios en el Tire Technology Expo es testimonio de la fuerza colectiva de nuestros equipos y de la profundidad científica, tecnológica y ambiental de nuestras innovaciones. Desde la Luna hasta la carretera, y gracias al profundo conocimiento de Michelin en compuestos poliméricos, demostramos una vez más nuestra capacidad para superar límites, crear nuevas experiencias, transformar la investigación en soluciones reales y acelerar el surgimiento de materiales de nueva generación. Estos premios reconocen no solo nuestros avances, sino también el compromiso diario de todos en Michelin que innovan para mejorar la vida cotidiana e impulsar la movilidad hacia adelante — para las personas de hoy y para las futuras generaciones», explica Philippe Jacquin, vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Michelin y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo.

MiLAW – «Concepto del Año»: una rueda lunar que amplía los horizontes tecnológicos de Michelin

La Michelin Lunar Airless Wheel (MiLAW) ha ganado el premio «Concepto del Año» en reconocimiento a su tecnología innovadora. Diseñada para su uso en el rover de las futuras misiones lunares Artemis, esta rueda sin aire es el resultado de más de 20 años de investigación en estructuras airless, polímeros de alta tecnología y procesos avanzados de fabricación como la impresión 3D.

MiLAW debe soportar condiciones extremas — radiación y terreno abrasivo, y temperaturas que van de -240°C a +100°C —, al mismo tiempo que proporciona la tracción y resistencia esenciales para la exploración lunar. Su desarrollo requirió pruebas particularmente rigurosas por parte del Grupo Michelin y una expansión significativa de sus capacidades de simulación digital.

Esta innovación tiene implicaciones de gran alcance más allá del espacio. El conocimiento adquirido ya está alimentando las futuras innovaciones del Grupo en la Tierra, particularmente en entornos donde la robustez y la resistencia son igualmente críticas.

MICHELIN Primacy 5 Energy – «Llanta del Año»: una llanta de verano MICHELIN triple A, la número uno en durabilidad en su categoría (1), ya reconocido por fabricantes de vehículos

La MICHELIN Primacy 5 Energy ha sido nombrada «Llanta del Año». Alrededor de 20 grandes marcas automotrices globales ya han seleccionado esta llanta de verano MICHELIN antes de su lanzamiento, y será equipada en más de 50 nuevos modelos actualmente en desarrollo. El MICHELIN Primacy 5 Energy cuenta con una calificación triple A en el etiquetado de la UE en agarre en mojado, eficiencia energética y nivel de ruido. También es la llanta número uno en durabilidad en su categoría (1).

Llega en un momento en que las expectativas para las llantas de verano son más altas que nunca, ya sea en términos de seguridad, compatibilidad con vehículos eléctricos, reducción de emisiones, eficiencia energética o sostenibilidad de los materiales.

BioButterfly – «Logro Ambiental del Año – Contribución Industrial»: producción de butadieno y elastómeros de origen biológico

El programa BioButterfly, liderado por Michelin, IFP Energies Nouvelles y Axens con el apoyo de la Agencia Francesa para la Transición Ecológica (ADEME), ha ganado el premio «Logro Ambiental del Año – Contribución Industrial».

Después de más de 12 años de investigación y más de 80 millones de euros en inversión, el demostrador industrial puesto en marcha en 2023 en el sitio de Bassens de Michelin validó con éxito un proceso sólido para producir butadieno de origen biológico a partir de bioetanol.

Los primeros elastómeros producidos mediante este proceso cumplen con las especificaciones requeridas para su uso en llantas, al tiempo que reducen significativamente la huella de carbono en comparación con el butadieno de origen fósil.

BioButterfly representa un hito significativo en el desarrollo de una industria de elastómeros de origen biológico y en la reducción de la huella de carbono de toda la cadena de valor de la llanta.

Pascal Prost, Senior Fellow – Tires, recibe el Premio a la Trayectoria Tire Tech 2026

Después de 35 años de servicio comprometido en Michelin, Pascal Prost, actualmente Senior Fellow – Tires, ha recibido el Premio a la Trayectoria Tire Tech 2026. A lo largo de su carrera, ha afrontado con entusiasmo cada desafío técnico relacionado con las llantas, especialmente aquellos en los que los requisitos de desempeño suelen ser contradictorios.

También ha colaborado con numerosos equipos dentro del Grupo y ha trabajado con universidades y fabricantes de vehículos.

Su trayectoria técnica en llantas para vehículos de dos ruedas y automóviles de pasajeros — particularmente su trabajo en llantas de baja resistencia a la rodadura y ecodiseño — es una perfecta ilustración del espíritu de innovación, la búsqueda del desempeño y el compromiso inquebrantable de promover una movilidad más sostenible que impulsa a Michelin.

Este premio reconoce no solo una carrera dedicada a perfeccionar la experiencia técnica, sino también la excelencia colectiva de todos los colaboradores del Grupo Michelin.

Estos cuatro premios — que abarcan investigación avanzada, innovación de producto, reducción de la huella ambiental y el reconocimiento a una trayectoria sobresaliente — destacan la profundidad y amplitud de la experiencia del Grupo Michelin. También reflejan un dinamismo real: Michelin está innovando para una movilidad más segura, de mayor desempeño y más sostenible en la Tierra y más allá.

