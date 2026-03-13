Danfoss participará en ACADES 2026 donde presentará tecnologías de alta presión y eficiencia energética

Una oportunidad clave para América Latina en la transición energética sostenible

En un contexto regional marcado por la creciente presión hídrica y la necesidad de soluciones sostenibles, Danfoss participará en ACADES 2026, uno de los encuentros más relevantes de América Latina en materia de agua y desalinización.

Organizado por la Asociación Chilena de Desalinización y Reúso, el congreso se realizará del 17 al 19 de marzo en Santiago de Chile, convocando a autoridades, desarrolladores de proyectos, operadores, EPCistas, compañías mineras e industriales, así como a proveedores tecnológicos especializados en gestión hídrica. La edición 2026 reunirá a clientes y líderes técnicos de Chile y México, consolidando el evento como una plataforma estratégica para el intercambio de conocimiento, análisis regulatorio y presentación de innovaciones clave para el futuro del abastecimiento de agua en la región.

En ACADES 2026, Danfoss participará a través de su segmento de negocio High Pressure Pumps (HPP), especializado en soluciones de alta presión para plantas de ósmosis inversa en aplicaciones municipales, industriales y mineras.

La compañía exhibirá dos de sus tecnologías más representativas en desalinización:

Bomba APP (Axial Piston Pump): diseñada para sistemas de ósmosis inversa, que se distingue por su alta eficiencia mecánica, diseño compacto y operación con bajo mantenimiento. Su arquitectura basada en pistones axiales permite un desempeño estable incluso en condiciones exigentes, reduciendo el consumo energético por metro cúbico producido.

diseñada para sistemas de ósmosis inversa, que se distingue por su alta eficiencia mecánica, diseño compacto y operación con bajo mantenimiento. Su arquitectura basada en pistones axiales permite un desempeño estable incluso en condiciones exigentes, reduciendo el consumo energético por metro cúbico producido. Recuperador de energía iSave: solución integrada que combina bomba de alta presión, intercambiador de energía y motor eléctrico en una sola unidad compacta. El sistema permite recuperar la energía del flujo de rechazo en plantas de ósmosis inversa, disminuyendo significativamente el consumo total del sistema y el costo operativo (OPEX).

Ambas tecnologías responden a uno de los principales desafíos del sector: la reducción del consumo energético en procesos de desalinización, que representan uno de los componentes más relevantes en la estructura de costos de producción de agua desalinizada.

ACADES 2026 es un foro clave para ambos países. Chile se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos en desalinización, particularmente en el sector minero y en proyectos de abastecimiento urbano. México, por su parte, enfrenta retos crecientes en regiones con estrés hídrico estructural, donde la desalación y el reúso se perfilan como soluciones estratégicas.

En este escenario, la presencia de Danfoss en ACADES 2026 no solo refuerza su posicionamiento tecnológico en el segmento de alta presión, sino que también subraya su compromiso con el desarrollo de infraestructura hídrica más eficiente y sostenible en América Latina.

Durante el congreso, el equipo técnico de Danfoss sostendrá encuentros con operadores, desarrolladores y tomadores de decisión para analizar:

Optimización energética en plantas de ósmosis inversa.

Estrategias de reducción de OPEX en proyectos de gran escala.

Integración de sistemas compactos de recuperación de energía.

Tendencias regulatorias y sostenibilidad en infraestructura hídrica.

La creciente demanda de agua en sectores industriales, urbanos y mineros exige soluciones tecnológicas que combinen eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad financiera. En ese contexto, Danfoss apuesta por innovaciones que permitan producir más agua con menor consumo energético y menor impacto ambiental. Con su participación en ACADES 2026, Danfoss reafirma su papel como socio tecnológico en proyectos de desalación de alta eficiencia, contribuyendo a la resiliencia hídrica de la región y al desarrollo de infraestructura crítica para el crecimiento económico sostenible.