Grupo Modelo moviliza más de 30 millones de dólares para impulsar la sustentabilidad en México

En los últimos cinco años, la compañía ha movilizado más de 30 millones de dólares en iniciativas enfocadas en gestión del agua, agricultura sustentable, economía circular y acción climática. Sus proyectos han permitido 15.4 millones de m³ de agua potencialmente infiltrados, equivalente a 6,160 albercas olímpicas

Como parte de su estrategia de sustentabilidad, Grupo Modelo ha movilizado más de 30 millones de dólares en los últimos cinco años para impulsar proyectos enfocados en la gestión responsable del agua, la agricultura sustentable, la circularidad de los empaques y la acción climática.

«En Grupo Modelo creemos que el progreso en sustentabilidad se logra a través de acciones concretas y colaboración a lo largo de toda la cadena de valor. Nuestros objetivos globales para 2025 se establecieron para generar impacto en áreas clave para nuestro negocio y para las comunidades donde operamos, como el agua, la agricultura, la acción climática y los empaques», señaló Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo.

En México, el agua es uno de los ejes centrales de la estrategia de sustentabilidad. Desde 2017, Grupo Modelo ha mejorado en más de 42 % su consumo de agua por hectolitro de producción en sus operaciones.

Como parte de este compromiso, a través de iniciativas como Aguas Firmes, proyecto público-privado en colaboración con GIZ (Cooperación Técnica Alemana) e Industria Mexicana de Coca Cola, que contempla una inversión total de 24.4 millones de dólares entre 2021 y 2027, en los últimos cinco años ha infiltrado potencialmente 13.4 millones de metros cúbicos de agua, lo equivalente a 5,360 albercas olímpicas, mediante la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y prácticas de agricultura sustentable en más de 14,500 hectáreas.

Además, la iniciativa Ameyalli, enfocada en agricultura regenerativa en Guanajuato, ha logrado incrementar la productividad de los cultivos en más de 20 %, ahorrar 1.2 millones de m³ de agua y brindar asistencia técnica en más de 1,000 hectáreas acumuladas. Otro programa es Charco Bendito, un proyecto socio ambiental enfocado en la restauración integral de una sección de la cuenca del Río Santiago en Guadalajara, donde se han reforestado más de 105 mil árboles en 250 hectáreas y se ha logrado un potencial de infiltración de más de 900 mil m³ de agua.

Estos avances han sido posibles gracias al trabajo conjunto con distintos actores. La colaboración con gobiernos, organizaciones, aliados técnicos, comunidades y agricultores es fundamental para impulsar proyectos que fortalezcan la seguridad hídrica y promuevan el manejo responsable de los recursos naturales. Grupo Modelo entregó 23 millones de metros cúbicos de agua concesionada a CONAGUA, en el marco del Acuerdo por el Derecho Humano al Agua.

En este contexto de colaboración y como seguimiento a las iniciativas locales, recientemente Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; David Monreal, Gobernador de Zacatecas e Ingrid De Ryck, Chief Sustainability Officer de AB InBev, realizaron una visita a la cervecería de Grupo Modelo en Zacatecas para conocer los avances del proyecto de Aguas Firmes.

Además, Grupo Modelo continúa avanzando en otros pilares de su estrategia de sustentabilidad. Desde 2017, se han recuperado más de 1,000 millones de botellas para reutilización, y en 2025 más de 18 mil toneladas de vidrio de grado alimenticio fueron recuperadas para reincorporarse como contenido reciclado y más del 88 % de sus productos se envasaron en empaques retornables o fabricados mayoritariamente con contenido reciclado en 2025.

En materia de agricultura, la compañía colabora en más de 47,000 hectáreas de cebada impactando a más de 1,000 familias de agricultores mexicanos, además de adquirir más de 170 mil toneladas de maíz local, fortaleciendo así su cadena de suministro agrícola en el país. También alcanzó la meta de 10 0% de agricultores capacitados, conectados y con herramientas financieras.

En acción climática han reducido las emisiones absolutas en los alcances 1, 2 en más de 45 %, además de producir sus cervezas con más del 83 % energía renovable.

Cabe destacar que Grupo Modelo compartió todos estos logros a través de un recorrido y un conversatorio junto a Julia Álvarez Icaza Ramírez, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México; Isabel Studer, experta en acción climática y Gunnar Schneider, jefe de Economía y Cooperación Internacional de la embajada de Alemania en México, donde estuvieron presentes autoridades y aliados, en el marco de su evento anual «Brindemos por la Naturaleza» que se llevó a cabo en la cervecería de Lago Alberto.

A través de estas iniciativas, Grupo Modelo continúa fortaleciendo una estrategia de sustentabilidad enfocada en el uso eficiente de los recursos a lo largo de toda su cadena de valor. Desde la gestión del agua y el impulso a una agricultura más resiliente, hasta la reducción de emisiones y el avance hacia empaques cada vez más circulares, la compañía impulsa soluciones que contribuyen al desarrollo ambiental y social del país, al tiempo que fortalecen la resiliencia de sus operaciones y de las comunidades donde tiene presencia.

Acerca de Grupo Modelo

Fundado en 1925, Grupo Modelo es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y forma parte de Anheuser-Busch InBev, compañía cervecera líder a nivel global. Su portafolio incluye 17 marcas nacionales, entre las cuales destacan Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Model0%, Pacífico y Victoria.

Grupo Modelo está comprometido con brindar a sus consumidores el acceso a opciones balanceadas que les permitan disfrutar sus productos en cualquier ocasión. También, invierte en iniciativas de comunicación para reforzar comportamientos positivos, y trabaja con comunidades, consumidores y aliados para promover el consumo responsable a través de iniciativas basadas en evidencia.