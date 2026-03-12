Acura Integra Type S, único en su especie con transmisión manual, estrena color Azul Insignia

Acura consolida su legado de alto desempeño en México con el Integra Type S modelo 2026, una de las pocas opciones en el segmento prémium que mantiene la transmisión manual como elemento central de la experiencia de manejo, reafirmando el compromiso de la marca con los entusiastas del performance. Para el modelo 2026, Integra Type S incorpora el nuevo y exclusivo Azul Insignia, una tonalidad que realza su carácter dinámico y deportivo, sumándose a las opciones Blanco Platino y Negro Supremo

Su carácter deportivo se refleja en su ingeniería de alto desempeño, al integrar un motor de 4 cilindros en línea, 2.0 litros turbo, 16 válvulas DOHC VTEC®, que genera 315 hp @6,500 rpm y un torque de 310 lb-pie @2,600~4,000 rpm.

Integra Type S incorpora la única transmisión manual de 6 velocidades en su clase, equipada con control de emparejamiento de revoluciones. Además, integra cuatro modos de manejo: Cómodo, Deporte, Deporte+ e Individual, que ajustan la respuesta del acelerador, la dirección y la suspensión adaptativa con sensor (ADS), con configuración de tipo MacPherson de doble eje al frente y multi-link en la parte trasera.

Integra Type S 2026 expresa su carácter a través de una silueta esculpida con caída tipo liftback y líneas aerodinámicas que enfatizan su perfil atlético. La distintiva parrilla frontal en forma de diamante de Acura domina el frente, mientras que los rines de aluminio de 19 pulgadas y el alerón trasero en fibra de carbono refuerzan su presencia dinámica. Para los entusiastas, uno de los elementos más emblemáticos es su sistema de triple escape central, sello distintivo de la versión Type S.

La fascia frontal integra un splitter exclusivo y alerones laterales que optimizan el flujo de aire alrededor del vehículo, reduciendo la elevación. El conducto de ventilación en el cofre contribuye a disminuir la presión del aire bajo el auto y mejora la refrigeración, mientras que el alerón y el difusor trasero incrementan la estabilidad a altas velocidades.

En su interior combina deportividad y elegancia con materiales prémium, vestiduras en piel sintética con insertos estilo Alcantara y costuras contrastantes que refuerzan su carácter dinámico. El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico de 8 vías y ajuste lumbar eléctrico de 4 vías, mientras que los asientos delanteros incluyen sistema de calefacción para mayor confort.

Además, gracias a su configuración de cinco puertas con diseño liftback, ofrece una de las cajuelas más amplias de su segmento, con 688 litros de capacidad, combinando deportividad con practicidad para el uso diario.

La experiencia sonora está a cargo del reconocido sistema Audio Premium ELS Studio 3D®, desarrollado por Elliot Scheiner, con 16 bocinas, incluido subwoofer, que ofrece una experiencia acústica envolvente tipo concierto.

En el apartado tecnológico, integra una pantalla táctil a color de 9 pulgadas de alta resolución compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™, así como una Pantalla Multi-Información (MID) de 10.2 pulgadas.

En materia de seguridad incorpora AcuraWatch™, suite de asistencias avanzadas a la conducción de Acura, reconocida como una de las más integrales del mercado. Este conjunto se complementa con un sistema de bolsas de aire que incluye bolsas frontales, laterales, tipo cortina y para rodillas de conductor y copiloto, además de la estructura de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™).

Acura Integra Type S 2026 está disponible en México con un precio de $1,165,900 pesos e incluye 2 años de mantenimiento dentro de la oferta 2026, reafirmando el compromiso de la marca con la satisfacción de sus clientes.