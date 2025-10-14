México líder en adopción de monitoreo TI con open source, según Zabbix

El país se posiciona como el segundo mercado más avanzado de América Latina en la integración estratégica de tecnologías de monitoreo empresarial, según un nuevo reporte de Zabbix

La transformación digital mexicana está tomando la delantera en América Latina. Según el nuevo estudio «La Adopción de Plataformas Open Source para Monitorear Entornos Críticos en América Latina» de Zabbix, México alcanza un 73% de adopción de sistemas de monitoreo de TI, posicionándose como el segundo mercado más maduro de la región, solo por detrás de Brasil (79%).

El reporte, que analiza la situación en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, revela que el 88% de los profesionales en América Latina conoce las herramientas open source empresariales, mientras que un 40% adopta un modelo híbrido que combina soluciones abiertas con opciones comerciales.

México: Un caso de éxito en sectores estratégicos

Los datos más impresionantes provienen de sectores clave para la economía nacional:

Telecomunicaciones: Líder en adopción con la mayor integración de métricas de monitoreo

Líder en adopción con la mayor integración de métricas de monitoreo Sector financiero: Alta demanda de disponibilidad continua impulsa la adopción de Open Source

Alta demanda de disponibilidad continua impulsa la adopción de Open Source Gobierno: Creciente inversión en plataformas abiertas para optimizar presupuestos públicos

Creciente inversión en plataformas abiertas para optimizar presupuestos públicos Industrias tradicionales: Oportunidad de crecimiento significativa identificada

«México tiene todos los elementos para transformar el monitoreo de TI en un pilar central de la competitividad empresarial», afirmó Luciano Alves, CEO de Zabbix Latam. «Existe una madurez tecnológica que permite a las empresas mexicanas no solo adoptar estas herramientas, sino integrarlas estratégicamente en sus procesos de toma de decisiones».

El estudio identifica tres factores clave detrás del éxito del modelo Open Source en México:

Flexibilidad operativa: Capacidad de personalizar soluciones según necesidades específicas Optimización de costos: Ahorro significativo en licencias y mantenimiento Integración superior: Facilidad para conectar con sistemas existentes y nuevas tecnologías

El panorama regional: México en perspectiva

Adopción de monitoreo de TI por país:

Brasil: 79%

México: 73%

Colombia: 71%

Argentina: 68%

Chile: 66%

A nivel regional, el 77% de las empresas ya utilizan algún tipo de sistema de monitoreo de TI, y de ellas, un 44% lo integra directamente a sus procesos de negocio. Este dato cobra especial relevancia cuando se considera que los entornos críticos —data centers, operaciones 24/7, telecomunicaciones, sistemas financieros y sector público— demandan los más altos niveles de monitoreo y respuesta ante incidentes.

Principales insights regionales

Brasil: Lidera en diversidad de herramientas y conocimiento técnico.

Lidera en diversidad de herramientas y conocimiento técnico. Argentina: Destaca por su alta adopción de soluciones integradas.

Destaca por su alta adopción de soluciones integradas. México: Presenta oportunidades de crecimiento en sectores tradicionales.

Presenta oportunidades de crecimiento en sectores tradicionales. Chile: Muestra preferencia por herramientas con licencias comerciales.

Muestra preferencia por herramientas con licencias comerciales. Colombia: Registra un aumento en la adopción de soluciones en la nube.

A pesar del liderazgo regional, en México persisten obstáculos importantes que limitan su potencial, entre estos se encuentran:

Falta de conocimiento técnico especializado (34% de las empresas)

Baja priorización a nivel ejecutivo (31%)

Fragmentación de herramientas tecnológicas (27%)

Estos retos representan también las mayores oportunidades para el crecimiento del sector.

Recomendaciones para líderes de TI:

Para las empresas mexicanas que buscan aprovechar esta oportunidad, los expertos recomiendan:

Desarrollar talento especializado en tecnologías Open Source Establecer una estrategia de monitoreo integral que abarque toda la infraestructura crítica Implementar un modelo híbrido que combine lo mejor de ambos mundos Priorizar la capacitación ejecutiva sobre el valor estratégico del monitoreo

Con la economía digital mexicana en pleno crecimiento y las inversiones en TI aumentando consistentemente, las empresas que adopten estrategias avanzadas de monitoreo Open Source estarán mejor posicionadas para:

Competir en mercados globales

Ofrecer servicios más confiables a sus clientes

Reducir costos operativos significativamente

Innovar más rápido que la competencia

Para conocer más sobre los resultados completos de este estudio y acceder a las 10 recomendaciones específicas para implementar estrategias de monitoreo exitosas, se puede descargar el reporte completo aquí: https://go.zabbix.com/download-report-monitoreo-critico

