Más alojamientos, más opciones: Despegar acelera la incorporación de partners a su plataforma

Despegar reduce el alta de alojamientos de 90 días a 30 minutos, agilizando la incorporación de nuevos partners y ampliando rápidamente la oferta para los viajeros

Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, alcanzó un nuevo hito en su plataforma al reducir el tiempo de alta de alojamientos a solo 30 minutos. La mejora representa un cambio estructural en la forma en que la compañía incorpora nuevos partners y amplía su oferta para los viajeros.

En menos de un año, Despegar transformó por completo este proceso: en 2024, el alta de un alojamiento podía demorar hasta 90 días; a comienzos de 2025 se redujo a 56 días; y hoy, gracias a una optimización integral, el flujo permite que nuevos alojamientos estén creados y publicados en cuestión de minutos, pudiendo comenzar a vender el mismo día que se publican.

Este avance no responde únicamente a una mejora operativa, sino a una visión de largo plazo orientada a reducir fricciones, escalar el negocio y fortalecer el ecosistema de partners. La nueva experiencia de alta fue diseñada bajo un enfoque mobile-first, con una simplificación radical del flujo y la incorporación de automatización inteligente para la carga de datos, validaciones y configuración, gracias al trabajo coordinado entre los equipos de producto, UX, tecnología y negocio.

«Este hito refleja nuestra forma de trabajar: usar tecnología para generar impacto real. Simplificar el alta de alojamientos nos permite acompañar mejor a nuestros partners, acelerar su crecimiento dentro de la plataforma y, al mismo tiempo, ampliar la oferta disponible para los viajeros. Es una base clave para seguir creciendo aceleradamente en 2026″, señaló Alejandro Festa, Sr Regional Hunting Manager de Despegar.

Con este lanzamiento, Despegar continúa fortaleciendo su propuesta de valor tanto para quienes ofrecen alojamientos como para quienes buscan planificar viajes cada vez más completos, simples y accesibles.