Kooltivo impulsa el cumplimiento de los propósitos de Año Nuevo

Capacitación en inteligencia artificial, finanzas y tecnología para empezar 2026 con herramientas gratuitas

El inicio de año suele venir acompañado de propósitos enfocados en mejorar las finanzas personales, adquirir nuevas habilidades digitales o aprender a usar la tecnología de forma más eficiente. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para cumplirlos sigue siendo el acceso rápido y accesible a capacitación de calidad.

Con ese objetivo, Kooltivo impulsa una amplia oferta de programas gratuitos diseñados para transformar esos propósitos en acciones concretas. Sus cursos pueden tomarse en línea, de forma presencial o híbrida, y están pensados para adaptarse al ritmo de cada persona, eliminando barreras económicas y de tiempo. Kooltivo es una fundación empresarial y sin fines de lucro creada en 2002 por personas convencidas de que el acceso a habilidades digitales y financieras es clave para reducir brechas y generar oportunidades reales, con una misión centrada en el desarrollo social, la igualdad de oportunidades y la equidad de género.

Entre los cursos más solicitados para comenzar el año se encuentran Inteligencia artificial aplicada, enfocada en el uso práctico de herramientas de IA para optimizar tareas y productividad; Educación y salud financiera, desarrollada en colaboración con Santander, que aborda ahorro, presupuestos, manejo de deudas, inversión y prevención de fraudes; y Excel intermedio, orientado a optimizar tiempo y recursos tanto en el ámbito laboral como personal.

De cara a 2026, Kooltivo se consolida como una plataforma que convierte los propósitos de Año Nuevo en acciones concretas. Durante el último año impulsó programas en finanzas, inteligencia artificial, programación y fortalecimiento tecnológico, y ofreció el 100 % de sus cursos de forma gratuita. Con más de 120 horas de capacitación impartidas, más de 15 alianzas activas y un Consejo Consultivo integrado por perfiles de los sectores tecnológico, financiero y social, amplía su impacto a través de un ecosistema enfocado en generar oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo.

Desde la visión de Norberto Maldonado, uno de los impulsores y fundadores de Kooltivo, la educación en tecnología y finanzas es clave para que más personas puedan tomar mejores decisiones, adaptarse a un entorno cambiante y construir un futuro con mayor autonomía, estabilidad y oportunidades reales.

En un momento en el que la tecnología y las finanzas influyen directamente en la calidad de vida, la productividad y las oportunidades profesionales, Kooltivo apuesta por un enfoque claro: democratizar el acceso al conocimiento que hoy marca la diferencia. Más allá de cumplir un propósito de Año Nuevo, la fundación busca que cada curso sea una herramienta real para tomar mejores decisiones, adaptarse a un entorno cambiante y construir un futuro con mayor autonomía y estabilidad.

Acerca de Norberto Maldonado

Norberto Maldonado es empresario, conferencista y filántropo con más de 18 años de experiencia impulsando proyectos en tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, logística y hospitalidad de lujo en México y España.

Es fundador y socio de empresas líderes como Sellcom Solutions, Cybolt, HaloTech AI, Singular Factory, 60 Balconies, Cognitive Experts, Konvex e InvolveRH, entre otras.

Cuenta con formación ejecutiva de instituciones como el Tec de Monterrey, la Universidad Anáhuac, el IPADE y Harvard. Su visión integra estrategia, tecnología e impacto social a través de fundaciones enfocadas en la inclusión, la educación y el bienestar animal