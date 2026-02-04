Los Premios FIA Américas celebran la excelencia deportiva y en movilidad en la región

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), el organismo rector del deporte automovilístico mundial y la federación global de organizaciones de movilidad, reunió a Clubes de Deporte Automovilístico y de Movilidad de América del Norte y Central, el Caribe y América del Sur en la Ciudad de Panamá el sábado 31 de enero para celebrar a los campeones de la región y reconocer a quienes impulsan mejoras a gran escala para los usuarios de la vía

Organizada por la Asociación Automovilística de Touring y Deportes de Panamá (ASAI Panamá), la ceremonia de premiación marcó un año exitoso para el deporte automovilístico y la movilidad en las Américas, entregando trofeos a 46 pilotos y organizaciones de 20 países en reconocimiento a su talento, éxito e innovación.

Los premios FIA Américas destacaron la diversidad de las disciplinas de deporte automovilístico promovido por los Clubes Miembros en las Américas, desde karting hasta turismos, cross car y rally, al mismo tiempo que pusieron en valor las mejores prácticas e innovaciones para hacer la movilidad más segura, sostenible y asequible para todos, y reforzar la colaboración entre Clubes, gobiernos y el sector privado.

Con la asistencia del vicepresidente FIA para el Deporte – Norteamérica, Daniel Coen, y de la vicepresidenta FIA para el Deporte – Sudamérica, Fabiana Ecclestone, la gala subrayó el papel crucial de la región en el avance de la misión global de la FIA para desarrollar el deporte automovilístico y aumentar la participación a nivel mundial.

También estuvieron presentes el vicepresidente para la Movilidad Automovilística y el Turismo de la FIA, Tim Shearman; el presidente de la Región III de la FIA, Frank Fotia; y el presidente de la Región IV de la FIA, Ricardo Morales Rubio. Los premios destacaron proyectos que generan un impacto social positivo en ambas regiones, reconociendo a individuos y organizaciones líderes en iniciativas de seguridad vial y sostenibilidad.

Se reconocieron actuaciones destacadas como la de Sebastián Montoya Freydell, quien completó su temporada de novato en la FIA Fórmula 2 el año pasado, y Mario Parra, quien se destacó en el campeonato nacional de rally de Chile. Los premios también reflejaron el rápido crecimiento del deporte automovilístico en la región, con Estados Unidos generando actualmente casi 70.000 millones de dólares en actividad económica y acogiendo nuevos eventos, incluido un evento candidato al Campeonato Mundial de Rally (WRC) de este año, el primer paso hacia el regreso del WRC a suelo estadounidense.

Otros ganadores incluyeron a Nelson Angelo Piquet, por su destacada participación en turismos en Brasil, y Naomi García, piloto de karting de 16 años de Trinidad y Tobago, quien compitió en la primera Copa Mundial FIA Karting Arrive and Drive en Malasia el año pasado.

En el ámbito de la movilidad, individuos y organizaciones recibieron reconocimiento por su trabajo promoviendo la seguridad vial y la sostenibilidad, incluyendo a Pedro Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador; Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional para la Seguridad Vial de Uruguay; Samuel Justavio (Panamá); INCHCAPE (Costa Rica); La Meta (Honduras); La Fundación Mapfre (Colombia) y Brava International Ltd (Trinidad y Tobago).

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, afirmó: «América del Norte, Central y del Sur están en el corazón del desarrollo global del deporte automovilístico y la movilidad, desde eventos de base e iniciativas pioneras hasta carreras de campeonatos mundiales e innovaciones tecnológicas. Las categorías de premios reconocen su trabajo para apoyar nuestros valores compartidos, liderar el desarrollo del deporte automovilístico, aumentar la participación y hacer que la movilidad sea más segura y sostenible para todos».

