AGFA HealthCare, reconocida como Best in KLAS 2026 en tres segmentos de Enterprise Imaging en Estados Unidos

El reconocimiento de la industria por tercer año consecutivo refuerza el compromiso de AGFA HealthCare con un enfoque centrado en el clínico y su liderazgo en el impulso de entornos de imagen conectados y de alto rendimiento

AGFA HealthCare anunció hoy que ha sido reconocida como Best in KLAS® 2026 en tres segmentos de Enterprise Imaging en Estados Unidos, con dos premios obtenidos por segundo año consecutivo, lo que subraya el liderazgo continuo de la compañía en la provisión de soluciones de imagen centradas en el clínico y de confianza para organizaciones sanitarias de todo el mundo.

El reconocimiento se produce en el marco del 30.º aniversario de KLAS Research, que celebra tres décadas amplificando la voz de los proveedores de atención sanitaria a través de análisis independientes y basados en datos.

Las distinciones Best in KLAS obtenidas por AGFA HealthCare reflejan una sólida validación por parte de los clientes de su plataforma de Enterprise Imaging, diseñada para permitir a los clínicos mantenerse concentrados en su trabajo, reducir la complejidad de los flujos de imagen y facilitar una toma de decisiones clínicas segura mediante un acceso conectado y de alto rendimiento a imágenes y datos.

Best in KLAS® – Enterprise Imaging (Estados Unidos)

Enterprise Imaging para Radiología: puesto n.º 1 con una puntuación del 93,2 % en el segmento PACS (pequeño – menos de 300.000 estudios).

puesto n.º 1 con una puntuación del 93,2 % en el segmento PACS (pequeño – menos de 300.000 estudios). XERO® Viewer: puesto n.º 1 con una puntuación del 92,1 % en el segmento de visor universal de imagen, por tercer año consecutivo.

puesto n.º 1 con una puntuación del 92,1 % en el segmento de visor universal de imagen, por tercer año consecutivo. Enterprise Imaging VNA: puesto n.º 1 con una puntuación del 89,8 % en el segmento de archivo neutral de proveedor (VNA), por segundo año consecutivo.

«Ser reconocidos en tres segmentos de Enterprise Imaging —incluyendo múltiples premios consecutivos— es una poderosa confirmación de nuestra estrategia centrada en el clínico», afirmó Nathalie McCaughley, presidenta de AGFA HealthCare. «Las organizaciones sanitarias confían en nosotros para ofrecer entornos de imagen que respalden verdaderamente a los profesionales en su trabajo diario, al tiempo que permiten a los responsables clínicos y de TI operar con confianza, alto rendimiento y una visión a largo plazo. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestras alianzas y nuestro compromiso inquebrantable con el empoderamiento de los equipos asistenciales mediante una imagen conectada e inteligente».

Al comentar los premios, Adam Gale, CEO de KLAS Research, señaló: «Los ganadores de Best in KLAS se han ganado la confianza de sus clientes a lo largo del último año. Con este reconocimiento, establecen el estándar de excelencia a través de la colaboración en tecnología y servicios sanitarios para los próximos meses».

Por su parte, Monique Rasband, vicepresidenta global de Imagen en KLAS Research, añadió:

«El sólido desempeño de AGFA HealthCare en múltiples segmentos de Enterprise Imaging refleja comentarios consistentes de los clientes. Las organizaciones reconocen el valor de soluciones que ayudan a los equipos de imagen a trabajar de forma eficiente hoy, al tiempo que ofrecen un camino claro hacia el crecimiento y la innovación futura».

Los premios Best in KLAS se basan en comentarios directos de los proveedores de atención sanitaria y reconocen a los proveedores que demuestran de forma constante excelencia en colaboración, rendimiento y capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes.

AGFA HealthCare celebrará su reconocimiento Best in KLAS durante HIMSS 2026, junto a clientes y socios, como parte de su compromiso continuo con el avance de la imagen conectada, inteligente y centrada en las personas a gran escala.

Referencias KLAS

Sobre AGFA HealthCare

En AGFA HealthCare entienden que lograr el equilibrio crítico entre la eficiencia clínica y la calidad de la atención al paciente comienza con la experiencia del profesional sanitario. Reconocen la importancia de que los clínicos estén plenamente inmersos en sus casos, dedicando toda su energía a ofrecer diagnósticos seguros y bien fundamentados. Por ello, diseñan su plataforma de Enterprise Imaging para eliminar las barreras que interfieren en ese proceso. Cuando las distracciones desaparecen, la tecnología se convierte en una extensión del pensamiento, y cada profesional dispone de todo lo necesario para rendir al máximo nivel. Eso es vivir en flujo.

Esta convicción guía todo lo que hacen, respaldados por su misión, visión y principios de entrega al cliente, concebidos para empoderar a los clínicos y elevar su experiencia.

AGFA HealthCare es una división del Grupo Agfa-Gevaert. Para más información sobre AGFA HealthCare, visitar www.agfahealthcare.com y seguir en LinkedIn.

Sobre KLAS Research

KLAS Research es una empresa líder en datos y análisis de TI sanitaria dedicada a mejorar la prestación de atención sanitaria a nivel global amplificando la voz de los proveedores de salud. En su 30.º aniversario en 2026, KLAS evalúa el desempeño de los proveedores mediante investigaciones independientes basadas en comentarios directos de los clientes.