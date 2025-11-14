Luna Bruxa presenta una guía sobre Mercurio retrógrado desde una perspectiva cultural y astrológica

Luna Bruxa presenta una guía cultural y astrológica para comprender el fenómeno de Mercurio retrógrado. La marca mexicana celebra 11 años de trayectoria, consolidándose como referente en la divulgación de saberes ancestrales y herbolaria contemporánea. Fundada por Karina Sánchez y Mónica Guízar, impulsa una visión educativa que conecta la tradición celta con la observación moderna de los ciclos naturales

Luna Bruxa, marca mexicana con más de una década dedicada a la investigación y difusión de tradiciones relacionadas con la herbolaria, la astrología y la cultura celta, presenta una guía práctica para comprender el fenómeno de Mercurio retrógrado, uno de los más mencionados dentro del calendario astrológico contemporáneo.

Fundada por Karina Sánchez y Mónica Guízar, Luna Bruxa celebra su 11° aniversario combinando el conocimiento ancestral con una visión moderna de los ciclos naturales. Con más de 21 años de experiencia en temas como astrología, runas y tradiciones celtas, las creadoras han impulsado un enfoque educativo que busca explicar los fenómenos astrológicos desde la observación, el simbolismo y la conexión con los ritmos de la naturaleza.

«Mercurio retrógrado no debe verse como un periodo negativo, sino como una etapa simbólica para revisar, reorganizar y ajustar aspectos personales y profesionales», señalan Sánchez y Guízar. La propuesta de Luna Bruxa busca ofrecer herramientas de interpretación y reflexión que permitan comprender el impacto cultural de este tránsito en la vida cotidiana.

Mitos y realidades de Mercurio retrógrado según Luna Bruxa

Mito: Mercurio retrógrado causa mala suerte.

Según Luna Bruxa: este fenómeno no implica mala fortuna. Representa una fase simbólica para la revisión de ideas y la búsqueda de equilibrio.

Mito: no se deben tomar decisiones durante Mercurio retrógrado.

Según Luna Bruxa: más que evitar decisiones, es recomendable hacerlo con claridad y análisis. Es una etapa ideal para evaluar proyectos o acuerdos en curso.

Mito: solo afecta la tecnología.

Según Luna Bruxa: además de la comunicación y los dispositivos, este tránsito puede influir en otros ámbitos donde se requiere precisión y revisión, como los vínculos personales o las negociaciones.

Mito: todos los signos lo viven igual.

Según Luna Bruxa: su influencia varía según la posición de Mercurio en el mapa astral de cada persona, por lo que su interpretación es individual y contextual.

Mito: cada Mercurio retrógrado es igual.

Según Luna Bruxa: no todos los periodos ocurren bajo el mismo signo ni en el mismo entorno astral, lo que genera matices distintos en cada ciclo.

A través de su sitio web (www.lunabruxa.com), Luna Bruxa comparte contenidos educativos, guías temáticas y productos inspirados en la tradición celta, la astrología y la herbolaria mexicana. Su propósito es difundir conocimiento accesible y culturalmente relevante para quienes buscan comprender los fenómenos cósmicos desde una perspectiva informada.

Hoy en día Luna Bruxa se ha consolidado no sólo como una marca, sino una empresa líder en el sector del bienestar, ofreciendo productos de alta calidad que promueven el equilibrio y la armonía en la vida diaria en spas de hoteles como Rosewwod, Melia y Andáz.

«Cuando honramos el silencio entre palabras y el espacio entre pensamientos, encontramos la verdadera magia», concluyen Sánchez y Guízar.

Acerca de Luna Bruxa

Luna Bruxa es una empresa dedicada a la creación, venta y distribución de velas, lociones y aceites esenciales bajo estándares de la más alta calidad. La elaboración de sus productos es de manera artesanal, recuperando antiguas recetas y mezclas que han permitido obtener productos que generan bienestar personal. Maceraciones e infusiones de plantas, flores y raíces, algunas de ellas cultivadas por las mismas creadoras, son algunas de las técnicas que usan, ya que su objetivo es ayudar a recuperar la armonía de las personas de la manera más natural.

