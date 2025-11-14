Custodia Restaurante celebra a la Gastronomía Mexicana con un menú de los chefs Alan Sánchez, Irad Santacruz y Arodi Orea

«Cocinando México», la experiencia con recetas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, se celebrará el próximo 16 de noviembre a las 10:00 a.m.

Desde 2016, cada 16 de noviembre, México celebra el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, y este domingo, Custodia Restaurante lo conmemorará con platillos inspirados en las cocinas y productos de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que preservan la riqueza del país.

El menú contará con las creaciones de los chefs invitados Irad Santacruz, presidente del Centro de Investigación de la Cocina Tlaxcalteca; Arodi Orea, del Conservatorio Culinario de Veracruz, y como anfitrión, Alan Sánchez.

Los protagonistas de esta experiencia serán ingredientes emblemáticos de la cocina mexicana: maíz, frijol, chiles, nopal, calabaza, chilacayote, tomates, flor de calabaza, hongos, epazote, café y mole.

La fecha conmemora la declaración de la Gastronomía Mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010.

La cita es a las 10:00 a.m. en Casa Ovando, ubicada en 3 Oriente #611, Centro Histórico de Puebla, bajo el concepto «Cocinando México», una experiencia con el sello de Cartesiano Boutique & Wellness Hotel.

«Celebramos las raíces con una experiencia única en donde cada Estado comparte su esencia. Es una gran oportunidad de colaborar con las cocinas de Tlaxcala y Veracruz, representadas por Irad Santacruz y Arodi Orea», expresó Alan Sánchez, quien presentará platillos como Mole poblano, Chancla, Tlayoyos, Pepián verde con pistache y Atole de cajeta.

Por su parte, Irad Santacruz rinde homenaje a Tlaxcala, Estado que celebra 500 años desde su fundación. «Son 15 años desde la declaratoria de la cocina mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y lo celebramos con recetas que dan identidad, que representan el origen; platillos con los que crecimos y que se cocinan en casa, como los Mixiotes de hongos, Mole quemado y Sopa de milpa», señaló.

Arodi Orea, embajador del café de la Hacienda El Amol, presentará platillos como Chile jalapeño en escabeche frío y Tempipis, una tortilla de masa de maíz rellena de frijol con polvo de aguacatillo. «Seguimos celebrando a la Gastronomía Mexicana con investigación y enalteciendo el valor de los productos, de las cocinas, de los utensilios, de las técnicas y de los productores», comentó.

La experiencia del 16 de noviembre iniciará con un Conversatorio que destacará la relevancia de la cocina mexicana, el proceso que llevó a reconocerla por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010 y la instauración del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana en 2016.

El costo por persona es de $600.00 (más servicio).

Los asistentes disfrutarán de los sabores de las cocinas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, con propuestas como: Mole de fiesta de Xico y Xoco bicolor con mole de fiesta preparado con maíces criollos negro y blanco, Agua de berenjena silvestre, Chalupas de chamorro, Chileatole con costilla, Molotes de requesón, Tacos de canasta, Agua de barranca y Champurrado, entre otros platillos y bebidas tradicionales.

Custodia Restaurante, que abrió sus puertas en mayo de 2024, celebra la diversidad gastronómica de México en cada uno de sus platos, fusionando sabores tradicionales con procesos contemporáneos y modernos.

El evento se llevará a cabo en Casa Ovando, donde también habrá venta de productos como el mole de Xico de la Tía Celsa, café veracruzano de la Hacienda El Amol, Talavera Corona de San Pablo del Monte, Tlaxcala y Mezcal Los Fuertes de Puebla.

Reservaciones: 222 564 8873.

Más información en www.cartesiano360.com.

Dónde: 3 Oriente #611, corazón del Centro Histórico, Puebla.

Redes sociales: @custodiacartesiano @cartesiano360 @chef_alansanchez @irad_santacruz @arodiorea_mx.



