TAFE Tractors presenta la serie Magna 15 en Expo Agroalimentaria 2025

Destaca también TAFE Terra, una plataforma digital unificada para agricultura inteligente que ofrece soluciones agrotecnológicas accesibles y escalables

TAFE – Tractors and Farm Equipment Limited, uno de los mayores fabricantes de tractores del mundo, que produce más de 200,000 unidades al año y exporta a más de 80 países a través de su marca insignia, TAFE Tractors, participó en Expo Agroalimentaria 2025, donde presentó sus más recientes innovaciones para el mercado mexicano: la nueva serie TAFE Magna 15 y TAFE Terra, la avanzada plataforma digital para agricultura inteligente, junto con una amplia gama de productos desarrollados para las necesidades del campo mexicano.

La nueva serie TAFE Magna 15, con potencia que va de 50 a 100 HP, fue diseñada para ofrecer un rendimiento confiable en cualquier condición, aportando potencia y productividad a cada labor del campo. Su superior diseño moderno y ergonomía incorpora la más reciente tecnología para ofrecer una experiencia agrícola verdaderamente avanzada.

Ensamblada en la Planta Integral de Ensamble de TAFE en Aguascalientes, la serie TAFE Magna 15 representa un hito en el compromiso de TAFE con la manufactura local y la mecanización sostenible en México. Además, TAFE exhibió una amplia gama de tractores desde 20 hasta 100 HP, en versiones Compacta, Utilitaria, Clásica y la avanzada Magna 15.

Sandeep Sinha, CEO de TAFE, comentó: «La gama de productos que TAFE presentó en Expo Agroalimentaria se basa en nuestro profundo entendimiento de las necesidades de los agricultores, y reafirma nuestro compromiso con México. El lanzamiento de la serie TAFE Magna 15 representa un paso más en nuestra misión de ofrecer a los agricultores mexicanos soluciones agrícolas avanzadas, accesibles y de alto rendimiento. Esta serie combina la mejor ingeniería de TAFE con eficiencia, confort y tecnología relevante adaptada a la realidad de la agricultura moderna en México. Con la integración de TAFE Terra, llevamos la inteligencia digital al campo, permitiendo a los agricultores monitorear el desempeño, optimizar la productividad y tomar decisiones basadas en datos que mejoren el rendimiento y la sostenibilidad».

TAFE Terra es un ecosistema digital integrado que ofrece funciones como telemática, monitoreo en tiempo real de la salud del tractor, geocercas y analítica agrícola, diseñadas para impulsar la agricultura de precisión y el uso sostenible del suelo.

TAFE invierte de manera constante en innovación, energías alternativas y tecnologías conectadas para transformar la agricultura en México. Su visión es convertir a México en un centro estratégico de manufactura de maquinaria agrícola avanzada y de integración tecnológica para América Latina.

La empresa aspira a convertirse en el líder mundial en el segmento de tractores de menos de 100 HP, y México desempeñará un papel clave en este camino como centro de crecimiento, innovación y confianza del cliente.

Desde su entrada al mercado mexicano en agosto de 2025, TAFE ha expandido rápidamente su presencia, introduciendo una nueva generación de tractores diseñados especialmente para los agricultores mexicanos, y construyendo una base sólida mediante la manufactura local, alianzas con distribuidores e innovación centrada en el cliente.

TAFE seguirá fortaleciendo su visión de «Cultivando México, Cultivando el Mundo», empoderando a los agricultores mexicanos con tecnología relevante, confianza y experiencia global.



Source: Mexicomex Comunicae