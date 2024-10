La nueva planta Venux de Stn Group gana el premio "Best factory of the year in Europa"

/COMUNICAE/

Stn Group es premiado por su planta Venux en los TecnAwards 2024, destacando en innovación y crecimiento empresarial en Europa

La nueva planta Venux del Grupo Stn ha sido galardonada con el prestigioso premio «Best Factory of the Year in Europe» en los TecnAwards 2024. Este reconocimiento, otorgado por el jurado de ACIMAC e IEG, organizadores de la exposición internacional Tecna 2024 en Rimini, Italia, destaca el esfuerzo continuo y la visión innovadora del grupo empresarial en el sector de la producción de materiales.

El galardón en la categoría «Best factory of the year» en Europa se otorga gracias a las importantes inversiones tecnológicas que Stn Group ha realizado en su planta Venux durante el periodo 2023-24. Estas inversiones han permitido a la planta no solo incrementar su capacidad de producción, sino también optimizar sus procesos mediante la incorporación de tecnologías de vanguardia. Estos avances han sido claves para mejorar tanto la eficiencia como la sostenibilidad de sus operaciones, lo que le ha permitido destacarse en un entorno empresarial altamente competitivo. En particular, el enfoque en la innovación de productos y procesos ha sido determinante para la obtención de este premio.

Fuentes de la compañía subrayan que este reconocimiento es un testimonio del compromiso del Grupo Stn con la calidad, la innovación y la excelencia. Además, señalan que este galardón refuerza su visión estratégica y su posicionamiento en el mercado, especialmente tras el lanzamiento de su nueva marca de piedra sinterizada, una apuesta que está llamada a marcar una diferencia significativa en la industria.

Este logro representa un paso importante para la consolidación del Grupo Stn como un líder en el sector, destacando su capacidad para invertir en tecnología avanzada y su enfoque en la sostenibilidad, factores clave para seguir impulsando su crecimiento a nivel global.

