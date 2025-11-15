JETOUR alcanza los 2 millones de ventas en 7 años, marcando una nueva era de movilidad todoterreno híbrida a nivel global

LATINOAMÉRICA (Noviembre 15 de 2025). El 30 de octubre de 2025, JETOUR Auto alcanzó un hito importante en su trayectoria como marca: superó los dos millones de ventas acumuladas desde su lanzamiento en 2018. En siete años de crecimiento constante, este logro refleja un fuerte reconocimiento del mercado y la confianza de los usuarios en los productos y la estrategia de JETOUR. También demuestra la sólida posición de la marca en el panorama automotriz global y su entrada al nivel superior de los fabricantes convencionales más importantes.

En 2018, en medio de la volatilidad del mercado mundial y la presión generalizada en la industria automotriz, JETOUR logró un crecimiento impresionante contra todo pronóstico. Su primer modelo, el X70, debutó en agosto de 2018 y rápidamente ganó tracción, superando las 10.000 unidades en ventas mensuales al finalizar ese mismo año. Para febrero de 2020, la unidad número 200.000 ya había salido de la línea de producción. En agosto de 2021, las ventas acumuladas superaron las 400.000 unidades. En noviembre de 2022, JETOUR celebró el hito de 600.000 unidades, alcanzando ventas anuales de 180.000 vehículos. En enero de 2024, las ventas acumuladas superaron el millón, con ventas anuales que alcanzaron las 568.000 unidades. En octubre de 2025, JETOUR logró otro avance importante —2 millones de ventas acumuladas en tan solo siete años—, marcando un hito clave en la trayectoria de desarrollo de la marca.

JETOUR se ha mantenido fiel a su estrategia “Travel+”, acelerando continuamente su expansión global. Actualmente opera en 91 países y regiones y ha establecido más de 2.000 redes de ventas y servicio, liderando cuota de mercado y satisfacción del cliente en múltiples regiones. En China, JETOUR ocupa el primer lugar en el segmento Light Off-road. En Medio Oriente —incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar— se ubica entre los tres primeros del mercado general y como la marca china número uno. En Ecuador, Perú y Panamá, JETOUR está entre las tres principales marcas chinas de SUV. En Sudáfrica, en apenas un año desde su entrada al mercado, la marca ya ocupa el cuarto lugar entre las marcas chinas de SUV.

Detrás de la destacada “Velocidad JETOUR” está la aguda comprensión de la marca sobre la creciente demanda de estilos de vida centrados en los viajes. Guiada por su estrategia “Travel+”, JETOUR ha construido un sólido portafolio que abarca tanto viajes familiares como todoterreno. Ahora, JETOUR ingresa al segmento premium híbrido todoterreno. Su primer modelo premium, el G700, hará su debut global en Medio Oriente este noviembre, ofreciendo una experiencia de conducción más inteligente y de mayor calidad.

Más allá de los productos, JETOUR ha desarrollado un sistema integral “Travel+ Lifestyle” que conecta cada etapa del viaje del usuario. Este sistema reúne más de 10.000 artículos esenciales de viaje, más de 3.000 estaciones de servicio, 176 campamentos premium y 360 socios aliados en todo el mundo. Al abarcar áreas clave como salud, accesorios, modificaciones, beneficios y estaciones, este ecosistema posiciona a JETOUR como un proveedor integral de soluciones de viaje, y no solo como un fabricante automotriz tradicional.

Desde productos hasta estilo de vida, y desde funciones hasta experiencias, JETOUR continúa evolucionando en todas las dimensiones. Esta mejora constante le ha permitido abrirse camino en un mercado saturado y crecer incluso bajo condiciones adversas. En siete años, la marca ha pasado de ser una recién llegada a convertirse en un competidor global de primer nivel. Ahora, al alcanzar los dos millones de vehículos, JETOUR acelera su avance hacia el segmento premium, estableciendo un nuevo referente en el mercado todoterreno híbrido global. Su desempeño en esta categoría promete impresionar.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico