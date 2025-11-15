18 de noviembre: El JETOUR G700 hará su debut global en Dubái, redefiniendo el estándar de los SUV todoterreno premium construidos sobre la Arquitectura GAIA

LATINOAMÉRICA (Noviembre 15 de 2025). El 18 de noviembre, el JETOUR G700 —un SUV todoterreno híbrido premium diseñado para todo tipo de terrenos— hará su debut global en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, bajo el lema “BEYOND THE HORIZON” (Más allá del horizonte). Como primer modelo de la serie G, su lanzamiento marca el inicio del camino de JETOUR hacia el segmento premium de los vehículos todoterreno.

El JETOUR G700 se basa en la estética clásica del todoterreno robusto, introduciendo una reinterpretación única. Inspirado en la “Estética Zongheng” de los majestuosos Himalayas, combina una silueta poderosa con un diseño refinado. En términos de desempeño, el G700 incorpora el avanzado sistema híbrido Super Hybrid iDM-O, líder en la industria, que ofrece una potencia total de 665 kW, brindando una experiencia de conducción fuerte, equilibrada y versátil.

Además de su alto rendimiento, el G700 también prioriza el confort al conducir y viajar. Cuenta con una configuración espaciosa de seis asientos, construida sobre una distancia entre ejes de 2870 mm. Sus asientos de la segunda fila, en estilo aeronáutico, permiten una reclinación de 145°, junto con un sistema de masaje de 8 puntos, ventilación en tres niveles y funciones de calefacción, reduciendo eficazmente la fatiga en trayectos largos. A esto se suma un sistema interactivo de cuatro pantallas: una pantalla Skyline de 35.4 pulgadas, una pantalla central de 15.6 pulgadas, una pantalla HD de entretenimiento para la segunda fila de 17.3 pulgadas y una pantalla táctil para control del clima trasero de 8.88 pulgadas. Todo ello impulsado por el chipset Qualcomm Snapdragon 8255, proporcionando una experiencia inteligente y fluida para todos los pasajeros.

El G700 también busca que la experiencia todoterreno sea más sencilla. Equipado con un sistema de visión ADAS, puede detectar las condiciones del camino en tiempo real. Junto con los exclusivos 7+X modos inteligentes de conducción todoterreno (Sistema XWD) y un modo automático de cruce de ejes, permite a los conductores afrontar con confianza una amplia variedad de terrenos complejos, facilitando que más usuarios se aventuren en viajes desconocidos.

El G700 también presta especial atención a la calidad de vida al aire libre. Para los usuarios que disfrutan del camping de fin de semana, el G700 se convierte en un compañero confiable. Su función de alimentación externa de 6.6 kW actúa como una “central eléctrica móvil”, capaz de suministrar energía fácilmente a cafeteras, cocinas de inducción, proyectores y más, creando una experiencia exterior cómoda. Con características prácticas como el refrigerador integrado y las cortinas parasol en las ventanas laterales, mejora la comodidad y el disfrute durante el viaje.

Todas estas capacidades se construyen sobre la Arquitectura GAIA, cuya solidez ha sido demostrada a través de desafíos reales. Anteriormente, vehículos basados en esta arquitectura completaron con éxito una prueba de cruce del río Yangtsé en China, ampliando las posibilidades de viaje gracias a la “Tecnología GAIA Ark”. Además, la Tecnología GAIA Patrol, integrada con interacción mediante drones, ofrece una perspectiva única para enriquecer la experiencia de viaje. Estas tecnologías se están implementando progresivamente a lo largo de toda la serie G.

El lanzamiento global del G700 en Dubái este 18 de noviembre marca el inicio de su recorrido hacia el mercado internacional. También representa la entrada oficial de JETOUR al segmento premium todoterreno. Con su exterior robusto, tecnología inteligente y características de gama alta, el G700 redefine el nuevo punto de referencia para los vehículos todoterreno premium a nivel mundial.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

