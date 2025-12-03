Jacob & Co. inaugura su primera boutique en Latinoamérica en colaboración con Kogan Luxury House

La apertura de la primera boutique de Jacob & Co. en Kogan Luxury House marca un momento histórico para la firma de alta relojería y alta joyería

En los pasados días se llevó a cabo la apertura de la primera boutique de Jacob & Co. en Latinoamérica, en colaboración con Kogan Luxury House, marcando un momento histórico para la firma de alta relojería y alta joyería.

Durante el evento, invitados especiales y clientes de la Casa exploraron la nueva boutique, un espacio que refleja la identidad audaz, innovadora y extraordinaria que distingue a Jacob & Co. a nivel mundial.

La inauguración contó con la presencia del fundador y director creativo, Jacob Arabo, quien viajó personalmente para celebrar este importante hito y compartir la visión creativa que ha consolidado a la marca como una de las más relevantes en la industria relojera.

Jacob Arabo destacó la importancia de continuar impulsando el mercado latinoamericano y el papel estratégico que este representa en la expansión global de la firma. En este contexto, subrayó la confianza depositada en su nuevo socio comercial, Kogan Luxury House, cuya participación se considera fundamental dentro del plan de crecimiento y consolidación de Jacob & Co. en la región.

Con esta apertura, la Maison reafirma su compromiso con la expansión internacional y consolida su presencia en Latinoamérica, fortaleciendo su vínculo con una comunidad que valora la excelencia, la creatividad y el espíritu visionario que definen el ADN de Jacob & Co.

En el siguiente link se pueden encontrar las fotos del evento: https://temposatis.sharefile.com/public/share/web-s66849b393e804870bd0a8b64836f4adf.

http://www.jacobandco.com

Vídeo de Jacob & Co. en Kogan Luxury House

Acerca de Kogan Luxury House

Kogan Luxury House es una casa de joyería y relojería de alto nivel que redefine el lujo como una experiencia íntima, emocional y profundamente curada. Con espacios dedicados a algunas de las Maisons más prestigiosas del mundo, incluyendo Jacob & Co., Bovet, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin y Cartier, la casa ofrece un entorno donde la historia, la hospitalidad y el gusto por lo excepcional convergen. Más que una boutique, Kogan es un lugar para compartir momentos, descubrir piezas únicas y vivir el tiempo desde una nueva perspectiva.



