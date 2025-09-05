Ingredion México en el Ranking de Empresas Responsables 2025, por 12 años consecutivos

La empresa mantiene un compromiso ESG con México: 100 años generando un impacto positivo en la comunidad

Ingredion México ha sido reconocida como una de las Empresas Más Responsables de México 2025, en la edición ESG realizada por Sistema B y Grupo Expansión. Ser una empresa responsable, bajo los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), implica ir más allá de los objetivos económicos: significa establecer metas alineadas con estos principios y ejecutar acciones con impacto positivo para las personas, las comunidades y el país. Ingredion ocupa el lugar 20 de 157 compañías presentes en el ranking.

«Ser parte del Ranking de Empresas Responsables representa mucho más que un reconocimiento: es la validación de un compromiso que vivimos día a día. En Ingredion, creemos que el valor compartido, la inclusión y la transparencia no son metas, sino principios que nos guían en cada decisión. Este logro reafirma nuestra convicción de construir y crecer con responsabilidad y visión de futuro», expresó Jaime López Jiménez, Presidente y Director General de Ingredion México.

El Ranking de Empresas Responsables 2025 ha evolucionado a través del tiempo. Esta edición evaluó la forma en las que las compañías gestionan sus impactos ESG mediante un enfoque riguroso, sustentado en evidencias, políticas y documentación pública. Este proceso no solo ayuda a evitar el greenwashing, sino que permite que las buenas prácticas empresariales sean replicables.

«El Ranking 2025 reafirma lo que en Ingredion hemos sostenido por más de un siglo: la responsabilidad empresarial no es una opción, es un compromiso permanente. Ser éticos, inclusivos, transparentes y sustentables no solo nos distingue, sino que nos conecta con el futuro que queremos construir junto a nuestras comunidades, clientes y colaboradores», agregó Jaime López.

Acerca de Ingredion México

Es la compañía líder en México y la de mayor alcance en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones en ingredientes. Con ventas anuales de $1,503 millones de dólares en 2024. La Compañía transforma granos, frutas, vegetales y otras materias primas en soluciones de ingredientes de valor añadido para los mercados de alimentación, bebidas, nutrición animal, cerveza y diversas industrias. Ingredion México, con sede corporativa en Guadalajara, Jalisco, opera tres plantas y nueve centros de distribución en el país. Es subsidiaria de Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), con sede corporativa en los suburbios de Chicago, que atiende a clientes en casi 120 países. Con los centros de innovación Ingredion Idea Labs® en todo el mundo y más de 11,000 colaboradores, la compañía co-crea junto a sus clientes y cumple su propósito de unir el potencial de las personas, naturaleza y tecnología para juntos hacer la vida mejor. Se puede visitar: Ingredion.mx para obtener más información y las últimas noticias.



