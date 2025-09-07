Hitachi Vantara lidera la adopción de Edge Computing para acelerar la innovación corporativa

Hoy en día se vive al límite, y el futuro de la infraestructura tecnológica no es la excepción. La combinación de la Nube y la Periferia está dando forma a una nueva era de inteligencia en tiempo real, donde la velocidad, la seguridad y la flexibilidad ya no son ventajas competitivas, sino requisitos básicos para sobrevivir en la economía digital

Hoy, una empresa grande promedio gestiona 150 petabytes de datos, y se espera que esta cifra se duplique hacia 2026. Con volúmenes de información en crecimiento exponencial, y la presión por brindar respuestas en tiempo real, Edge Computing se convierte en la pieza central para acelerar la innovación y la toma de decisiones de negocio.

De acuerdo con el Informe Global 2024 sobre el Estado de la Infraestructura de Datos de Hitachi Vantara, este crecimiento en los datos está forzando a las organizaciones a repensar las arquitecturas centralizadas. Al no estar confinado a los márgenes de la estrategia de TI, Edge Computing también está siendo reconocido como el principal facilitador de la innovación en sectores tan diversos como la producción, la salud, el sistema bancario y la venta minorista.

El motor invisible de la innovación

Según IDC, la inversión global en Edge Computing alcanzará casi US$ 380 mil millones para 2028. Pero más allá de la cifra, lo importante es el impacto directo:

Retail: monitoreo en tiempo real para evitar quiebres de stock y mejorar la experiencia del cliente en tienda.

Banca: detección de fraude en milisegundos, sin depender de la latencia de la nube.

Manufactura: mantenimiento predictivo inmediato, reduciendo tiempos muertos y costos operativos.

Salud: clínicas rurales que acceden a diagnósticos con IA sin depender de conexiones centralizadas.

En México y Latinoamérica, donde la conectividad aún es desigual, esta proximidad tecnológica representa una ventaja estratégica: la inteligencia se ejecuta donde ocurre la operación, sin esperar a que los datos viajen miles de kilómetros.

Seguridad y cumplimiento desde el origen

Velocidad y conocimiento importan, pero sin seguridad no hay confianza. Edge Computing fortalece la protección de datos al procesarlos localmente, minimizando la exposición en transferencias. Con arquitecturas de confianza cero, encriptación y arranques seguros, las empresas reducen su superficie de ataque y cumplen más fácilmente con regulaciones de soberanía de datos locales.

El verdadero valor: flexibilidad

La oportunidad del futuro está en la orquestación inteligente entre la Periferia y la Nube. Las organizaciones que logren mover cargas de trabajo según necesidades de seguridad, latencia o cumplimiento normativo obtendrán no solo agilidad, sino también un ROI más rápido y tangible.

Conclusión: actuar hoy

Edge Computing no es un reemplazo de la Nube, es su complemento más poderoso. Para el canal tecnológico y los integradores, representa un terreno fértil de oportunidades para ofrecer soluciones de valor agregado en sectores clave.

En la próxima década, las organizaciones que no trasladen parte de sus operaciones hacia la Periferia quedarán rezagadas en la economía en tiempo real. La innovación ya no espera: ocurre en el borde.



