Custodia Restaurante presente en Latino Gastronomic que se realiza del 4 al 7 de septiembre en Puebla

Primer Congreso y Festival con programa de Conferencias, Barra Gastronómica, Talleres, Concurso de Mixología y entrega de Premios en el Auditorio Metropolitano

Custodia Restaurante, que dirige el chef Alan Sánchez, participa en Latino Gastronomic que se realiza del 4 al 7 de septiembre en Puebla, con un menú que destaca el uso de ingredientes y las técnicas de la cocina de Puebla en fusión con la contemporánea. Este espacio culinario, que se ubica en la ciudad de Puebla, en Cartesiano Boutique & Wellness Hotel, abrió sus puertas en mayo de 2024.

El chef Alan Sánchez se inspiró en las recetas emblemáticas del estado para la creación de platillos que distinguen su sabor por el uso de ingredientes locales y que se disfrutarán el 6 y 7 de septiembre de 13:00 a 18:00 hrs., en el Pabellón de Chile en nogada habilitado dentro del Festival Latino Gastronomic en el Auditorio Metropolitano.

Menú Custodia Restaurante, Latino Gastronomic

Chile en nogada, chile poblano miahuateco relleno de carne de res y cerdo, frutas de San Andrés Calpan y nogada preparada con nuez de San Nicolás de los Ranchos

Ceviche de cecina con recaudo poblano, servido en tostada de maíz azul

Croqueta rellena de Chile en nogada con espejo de nogada y decorada con alioli de chile poblano

Limoncello al estilo Cartesiano, un licor dulce con limón eureka y especias

El programa del Congreso de Latino Gastronomic incluye Conferencias magistrales, Talleres interactivos, Mesas redondas, Concurso de Mixología, Catas, Maridajes premium y entrega de Premios a referentes de la industria gastronómica. El viernes 5 de septiembre a las 11:15 am, el chef Alan Sánchez participa en la Barra Gastronómica, coordinada por el chef Sergio Camacho, Presidente de Vatel Club México, con el «Plato icónico de desayuno», espacio en el que comparte a un grupo de 15 personas la tradición de un platillo emblemático de la cocina de Puebla, las Enchiladas Agustinas, una receta de temporada creada por las monjas agustinas. Tortillas de maíz rellenas de picadillo de Chile en nogada, cubiertas con mole poblano hecho en casa de manera tradicional y decoradas con granada, ajonjolí y perejil. El maridaje a cargo de la sommelier Gina de la Mora de Augurio e Intro con la etiqueta Ceniza D’ Volcán, vino poblano espumoso.

Alan Sánchez resaltó su felicidad al participar en este encuentro, «estamos felices de presentar en Latino Gastronomic los aromas y texturas de la cocina de Puebla, los esperamos en el stand de Custodia Restaurante ubicado en el Pabellón del Chile en nogada para probar estas propuestas llenas de sabor, historia y tradición poblana».

Latino Gastronomic es el primer Congreso y Festival Internacional de Gastronomía Latina que reúne en Puebla a chefs, cocineros y expertos de todo el mundo para celebrar la riqueza de una cocina viva, diversa y profundamente influyente.

El Congreso cuenta con la participación de más de 30 chefs nacionales e internacionales, incluyendo a los chefs Tatiana Mora (Mita Rest) Carles Caig (Restaurante Caig), Carmen «Titita» Ramírez (El Bajío) Alejandro Ruiz (Casa Oaxaca), Edgar Núñez (Sud 777), Aquiles Chávez (Sotero), Pepe Salinas (Balcón del Zócalo), Javier Plascencia (Animalón), Ángel Vázquez (Augurio) y Antonio Bachour (Bachour)

Custodia Restaurante se ubica dentro de Cartesiano Boutique & Wellness Hotel, en la ciudad de Puebla, este espacio culinario celebra la diversidad gastronómica de México en cada uno de sus platos que fusionan los sabores tradicionales con los procesos contemporáneos y modernos. La relación con productores es fundamental en la cocina de Custodia Restaurante, el chef Alan Sánchez mantiene relación con pequeños productores de diversas comunidades de Puebla para la creación de platillos, un homenaje vivo a la riqueza de la gastronomía mexicana.

www.cartesiano360.com

@custodiacartesiano

www.latinogastronomic.com

@latino.gastronomic



