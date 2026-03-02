Grupo Vinte consolida compra de Javer y Derex

Grupo Vinte reportó sus resultados financieros correspondientes al ejercicio enero-diciembre de 2025, tras concretar la integración de Derex y Javer, con incrementos en utilidad neta, ingresos y EBITDA, además de un aumento en el número de viviendas escrituradas

Durante el año 2025, Grupo Vinte consolidó la operación de la compra de Derex y Javer, con lo cual reportó un crecimiento del 18.1 por ciento en utilidad neta, así como un 9.1 por ciento en ingresos y un 8.5 por ciento en EBIDTA (Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones), derivado de un total de 15 mil 681 viviendas escrituradas.

En este sentido, el precio promedio por vivienda registró un aumento del 12.3 por ciento, ubicándose en un millón 22 mil 300 pesos, dado que se mostró un gran dinamismo en la venta de vivienda media y residencial.

Este día se dieron a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) los resultados correspondientes al ejercicio enero – diciembre del 2025, donde la utilidad neta fue de mil 413 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 18.1 por ciento; los ingresos reportados totales fueron por 16 mil 194 millones de pesos, que se traducen a un alza del 9.1 por ciento; asimismo el EBIDTA tuvo un aumento del 8.5 por ciento, y fue de 2 mil 849 millones de pesos. Cabe destacar que el apalancamiento neto a EBIDTA se ubicó en 2.58 x más al cierre del año pasado, la cifra trimestral más baja desde el año 2019.

Grupo Vinte, la desarrolladora que más construye vivienda en México, dio a conocer que este año 2026 generará más de 70 mil empleos directos e indirectos y seguirá invirtiendo en el desarrollo de proyectos en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Estado de México, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas y Sonora.