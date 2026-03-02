Incode obtiene con 0 % de tasa de error el Nivel 3 de iBeta, la validación más rigurosa en identidad digital

Esta prueba valida la tecnología de detección de vida pasiva de Incode con una sola selfie, bajo el estándar ISO/IEC 30107-3. Es la primera empresa en recibir la validación independiente tanto en iOS como en Android frente a máscaras hiperrealistas y suplantaciones avanzadas

Incode Technologies, Inc., líder global en seguridad de identidad y prevención de fraude, se convirtió en la primera empresa en lograr la conformidad Nivel 3 de iBeta bajo ISO/IEC 30107-3 tanto en iOS como en Android, con una tasa de error de 0 % en las pruebas de Detección de Ataques de Presentación (PAD), la evaluación pública internacional más exigente en detección de vida facial, que evalúa la capacidad de un sistema para detectar y bloquear intentos de suplantación mediante fotografías, videos, máscaras 3D u otros ataques de presentación.

Los resultados fueron contundentes: 0 % de tasa de error de clasificación de ataques de presentación (APCER) —ningún intento de suplantación fue aceptado— y 0 % de tasa de error de clasificación de presentaciones bona fide (BPCER) —ningún usuario legítimo fue rechazado.

«Somos la primera empresa en obtener de forma independiente la conformidad Nivel 3 de iBeta en iOS y Android, con cero errores y sin fricción para los usuarios», afirmó Ricardo Amper, Founder y CEO de Incode. «Esa combinación es clave. Demuestra que podemos cumplir con el estándar más alto de verificación de vida sin sacrificar una experiencia de registro rápida y sencilla, incluso en entornos regulados y de alto riesgo».

La tecnología de prueba de vida facial (liveness) se aplica en onboarding digital y autenticación para confirmar que una persona real está presente en la captura de una selfie, en lugar de una fotografía impresa, reproducción de video, máscaras u otros intentos de suplantación. Protege frente a la toma de cuentas, fraude de identidad sintética y suplantación.

Este nivel de seguridad es aún más relevante en entornos de alto volumen, en los que las decisiones de identidad afectan la conversión, las pérdidas por fraude y la confianza del cliente en millones de usuarios. Incode opera a esa escala, impulsando experiencias confiables para 8 de los 10 principales bancos de EE. UU., 8 de las 9 principales empresas de telecomunicaciones, los 3 principales neobancos globales y 4 de los 5 mayores marketplaces del mundo. Hasta la fecha, Incode ha procesado más de 7.1 mil millones de verificaciones de confianza.

Del Nivel 1 al Nivel 3: una clara evolución

En 2019, Incode lanzó un modelo de prueba de vida pasiva para detectar ataques de presentación 2D comunes, incluidos ataques con fotos impresas y reproducción de video. Ese lanzamiento convirtió a Incode en el primer proveedor en aprobar el Nivel 1 de iBeta con un enfoque de liveness pasivo.

En 2022 Incode amplió sus defensas para abordar ataques avanzados con máscaras 3D, mientras fortalecía la detección 2D. Estas mejoras le permitieron superar las pruebas iBeta PAD Nivel 2 a principios de 2023.

Finalmente, en 2026 Incode alcanzó el Nivel 3 de iBeta PAD tanto en Android como en iOS con un puntaje perfecto.

Validación independiente al nivel PAD más alto

«El Nivel 3 de iBeta está diseñado para simular atacantes con amplios recursos que utilizan máscaras hiperrealistas y técnicas de fabricación especializadas para poner a prueba los sistemas biométricos modernos», señaló Evan Call, Business Development Manager y director de Ventas y Marketing de Biometría en iBeta Quality Assurance. «Los resultados de Incode muestran conformidad con el Nivel 3 tanto en iOS como en Android, con tasas de error de 0 % APCER y BPCER durante la evaluación».

APCER (tasa de error de clasificación de ataques de presentación) evalúa si se aceptan intentos de suplantación, mientras que BPCER (tasa de error de clasificación de presentaciones bona fide) mide si se rechazan los usuarios legítimos. Incode reportó un 0 % en ambas métricas: no se aceptaron ataques de presentación y no se rechazó a ningún usuario legítimo durante la evaluación.

La verificación de Incode se completa con una sola captura de selfie, sin indicaciones de acción (como girar la cabeza o sonreír), lo que ayuda a reducir la fricción mientras asegura una sólida resistencia frente a ataques de presentación sofisticados.

¿Por qué es importante?

El onboarding digital se ha convertido en la principal puerta de entrada a servicios financieros, marketplaces y plataformas gubernamentales, de modo que la verificación de identidad es un punto de control crítico tanto para la seguridad como para el crecimiento.

Las organizaciones enfrentan una presión creciente para reducir pérdidas por fraude y la afectación de la experiencia del usuario y los ingresos. A medida que los atacantes se vuelven más sofisticados, es más difícil evaluar proveedores de detección de vida bajo las condiciones más exigentes del mundo real. Las evaluaciones independientes al nivel PAD más alto permiten identificar las soluciones que realmente funcionan.

Este logro refleja el compromiso continuo de Incode con la innovación y con el talento de ingeniería de clase mundial.

Acerca de Incode

Incode es el líder global en confianza e identidad digital, impulsado por inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear experiencias seguras y optimizadas para el usuario. Su tecnología propia, completamente automatizada, y sus acuerdos con entidades gubernamentales permiten a las empresas verificar identidades de manera eficiente y precisa, prevenir el fraude y agilizar los procesos de onboarding. Esta estrategia única permite que las empresas se anticipen a amenazas emergentes, como los deepfakes y ataques de IA generativa, manteniendo los más altos niveles de seguridad, privacidad y cumplimiento.

Incode ha recaudado más de 250M USD en inversión y cuenta con la confianza de empresas globales en los sectores de servicios financieros, gobierno, salud, retail y más. Para conocer más sobre Incode, visitar www.incode.com.