WhatsApp y el costo invisible para los médicos: Leona lanza asistente de IA, devuelve tiempo y equilibrio

Leona organiza conversaciones, automatiza la agenda y reduce la carga administrativa, permitiendo a los médicos recuperar hasta 20 horas semanales, sin alterar la experiencia del paciente

Con el objetivo de resolver el agotamiento digital que enfrentan más de 400,000 profesionales de la salud en el país, inicia operaciones Leona trabajando en soluciones para mejorar la relación médico-paciente. Presenta la primera aplicación basada en inteligencia artificial que transforma WhatsApp en un asistente clínico avanzado; impulsando a los médicos para que dediquen más tiempo a la atención al paciente.

La innovación de Leona reside en su capacidad para transformar la gestión médica sin fricción. A través de una integración invisible con WhatsApp, los pacientes mantienen su canal de comunicación habitual enviando mensajes al mismo número de siempre, mientras que el médico accede a un entorno profesional inteligente y seguro impulsado por inteligencia artificial. Como proveedor oficial de WhatsApp, Leona garantiza la encriptación y protección de datos, asegurando una atención eficiente, segura y blindada, y devolviendo el orden y la privacidad a la práctica médica sin alterar los hábitos del paciente.

El asistente realiza las siguientes funciones, permitiendo al médico ganar tiempo clínico real, hasta 20 horas semanales, para enfocarse en la atención a sus pacientes y en el crecimiento de su práctica:

Categorización automática de mensajes.

Respuestas sugeridas para conversaciones no clínicas.

Delegación segura a asistentes o personal clínico.

Transcripción de notas de voz.

Programación de conversaciones.

Seguimientos y recordatorios.

Fundada por Caroline Merin (ex GM de Uber Eats en México y Rappi, donde fue COO global) tras identificar que el 90 % de los médicos en Latinoamérica gestiona su práctica desde su celular personal, Leona nace para profesionalizar esta interacción: actúa como un «copiloto» que categoriza urgencias, transcribe notas de voz y separa la vida privada de la consulta médica, todo sin obligar al paciente a descargar una nueva aplicación.

«El corazón de la medicina en México es la cercanía con el paciente, pero la dinámica actual es insostenible. Hoy, un médico puede atender 20 consultas presenciales y después enfrentarse a más de 100 mensajes de WhatsApp, muchas veces a costa de su tiempo personal», explica Caroline Merin, fundadora y CEO de Leona Health. «En Leona creemos que el futuro de la salud debe escalar sin perder humanidad. Por eso, utilizamos inteligencia artificial para automatizar la carga administrativa y la gestión de mensajes. Esto permite al médico expandir su práctica y atender mejor a más pacientes sin sacrificar su bienestar».

Para materializar esta visión, la compañía cuenta con el respaldo institucional de Andreessen Horowitz (a16z), la firma reconocida de Silicon Valley. A este respaldo institucional se suman fondos globales como General Catalyst y Accel, junto con una inversión estratégica de líderes del ecosistema tecnológico latinoamericano, incluyendo a David Vélez (fundador de Nubank) y Simón Borrero (fundador de Rappi), quienes apuestan por Leona.

Actualmente, Leona mantiene operaciones activas en 16 países y es utilizada por profesionales de más de 25 especialidades. Leona Health ya está disponible en México para descarga inmediata en dispositivos iOS y Android. Para activar el servicio, los profesionales de la salud únicamente requieren contar con una cuenta de WhatsApp y vincularla a la plataforma.