Grupo Aralo reduce 70 % el riesgo de colisión y aumenta más de 50 % sus viajes con tecnología de Samsara

Aralo Express registró un 60 % de reducción en conducción distraída por hora. Disminuyó en 60 % la tasa de uso de celulares por kilómetro. Logró mejoras en los hábitos de conducción y prevención de riesgos

Grupo Aralo, empresa líder en logística transfronteriza con más de 40 años de experiencia, anunció que logró un aumento del 164 % en su puntaje de seguridad en su operación en México. Gracias al uso de la Plataforma de Operaciones Conectadas® de Samsara Inc. («Samsara») (NYSE: IOT), la compañía optimizó la eficiencia de sus flotas, al incrementar más del 50 % el número de viajes completados en México y Estados Unidos en tan solo un año desde su implementación.

Grupo Aralo, el cual opera a través de dos líneas de negocio en México y Estados Unidos, enfrentaba retos constantes como proteger a sus conductores de riesgos continuos: fatiga, distracciones al volante, condiciones climáticas adversas, tráfico intenso y saturación en zonas industriales. En paralelo, la compañía buscaba reducir «costos indirectos como grúas, almacenamiento, pérdida de productividad, reclamaciones y tiempos muertos», de acuerdo con Natalia Navarrete, gerente de Seguridad para la Operación de Grupo Aralo USA.

Ante estos desafíos, la compañía implementó soluciones de telemetría avanzada y cámaras de tablero con inteligencia artificial de Samsara en sus unidades, primero en Aralo Express USA y posteriormente en Aralo Express en México. Esta tecnología permitió identificar conductas de riesgo, monitorear continuamente los vehículos y los eventos de conducción, y mejorar los hábitos de conducción mediante programas de entrenamiento preventivo basados en datos reales.

Los resultados se reflejaron claramente en los indicadores internos de seguridad de la empresa. Las mejoras clave incluyen:

Un incremento del 164 % en el puntaje de seguridad de Aralo Express en México (de 36 a 95), lo que evidencia mejoras sostenidas en los hábitos de conducción, el cumplimiento operativo y la gestión preventiva de riesgos.

Una reducción del 60 % en la conducción distraída por hora, y una disminución en el uso de celulares por kilómetro en la misma proporción, gracias al monitoreo inteligente de la flota.

Lo anterior ratifica que «Samsara no es solo una herramienta de rastreo, es una plataforma integral y un socio estratégico que evoluciona con nuestra operación y nos ayuda a crecer con control», agregó Navarrete.

Eficiencia operativa y crecimiento

La digitalización de la flota también impulsó la eficiencia operativa, al optimizar el uso de las unidades y reducir interrupciones en la operación.

«Las soluciones de Samsara tuvieron un impacto directo en el negocio», afirmó José Manuel Martínez, gerente de Gestión de Riesgos para la Operación de Grupo Aralo. «En México, entre 2024 y 2025, los viajes y los kilómetros crecieron más de 43 % y 51 % respectivamente manteniendo la seguridad y productividad. Adicionalmente, en Aralo Express USA la tecnología hizo posible incrementos de 44 % en millas recorridas y de más del 50 % en viajes».

Por su parte, Julia Monroy, vicepresidenta de Ventas en Samsara México, destacó que: «la combinación de visibilidad en tiempo real y tecnología inteligente se ha vuelto clave para optimizar la logística, reducir riesgos y tomar decisiones estratégicas con mayor precisión. El caso de Grupo Aralo demuestra cómo la tecnología puede convertirse en un verdadero motor de innovación, seguridad y eficiencia».

Con estos logros, Grupo Aralo busca consolidar un modelo operativo basado en datos de conducción reales. De cara al futuro, la tecnología continuará fortaleciendo la seguridad de los operadores, al tiempo que impulsa la eficiencia y crecimiento de sus operaciones logísticas transfronterizas.

Acerca de Samsara

Samsara es la pionera en la Plataforma de Operaciones Conectadas®, una plataforma abierta que conecta a las personas, dispositivos y sistemas de algunas de las operaciones más complejas del mundo, permitiéndoles generar información estratégica ejecutable y mejorar sus operaciones. Con decenas de miles de clientes en Norteamérica y Europa, Samsara es un orgulloso socio tecnológico para las personas que mantienen la economía global en funcionamiento, incluidas las organizaciones líderes del mundo en transporte, construcción, comercio mayorista y minorista, servicios de campo, logística, manufactura, energía y servicios públicos, gobierno, salud, educación y alimentos y bebidas, entre otras. La misión de la empresa es aumentar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones que impulsan la economía global. Samsara es una marca registrada de Samsara Inc. Todos los demás nombres de marcas, productos o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Acerca de Grupo Aralo

Grupo Aralo es una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en transporte y logística de carga. Fundada en 1980, ofrece soluciones integrales de transporte y gestión logística dentro de México y en operaciones transfronterizas hacia Estados Unidos y Canadá, atendiendo principalmente a los sectores industrial, automotriz, manufacturero y comercial. A través de sus divisiones Aralo Express y Aralo Express USA, la compañía impulsa un ecosistema logístico basado en talento, tecnología y excelencia operativa.

Con una flota de más de 2,000 unidades, en 2025 la compañía recorrió aproximadamente 26 millones de kilómetros en México y 16 millones de millas en Estados Unidos. Grupo Aralo busca consolidarse como el «One Stop Shop» logístico más confiable y tecnológico de Norteamérica, ofreciendo a sus clientes soluciones seguras, eficientes y orientadas a la calidad.