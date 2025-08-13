Gonzalo Araújo, CEO de SLM, reconocido entre los 45 Masters de la Tecnología 2025

Gonzalo Manuel Araújo Cabarcas, CEO y fundador de SLM, se une al selecto grupo de los 45 Masters de la Tecnología 2025, distinción otorgada por Grupo Mundo Ejecutivo a quienes están marcando el rumbo de la transformación digital, la innovación tecnológica y el liderazgo empresarial en México y América Latina

El empresario y tecnólogo Gonzalo Manuel Araújo Cabarcas, CEO y fundador de SLM, ha sido distinguido por Grupo Mundo Ejecutivo como uno de los 45 Masters de la Tecnología 2025, un reconocimiento que celebra a los líderes más influyentes en la transformación digital y la innovación tecnológica en México y América Latina.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo 14 de agosto en el Hipódromo de las Américas, Ciudad de México, en un evento que reunirá a más de 150 altos ejecutivos y especialistas del sector, incluyendo CEOs, CIOs, CTOs y líderes de innovación de empresas nacionales e internacionales.

Durante el encuentro, se abordarán temas estratégicos como arquitectura del futuro, infraestructura y nube, inteligencia artificial para la toma de decisiones, ciberseguridad avanzada y fintech de nueva generación.

Un reconocimiento al liderazgo tecnológico y la visión empresarial

Gonzalo Araújo C ha liderado SLM, multinacional tecnológica con presencia en varios países, ofreciendo soluciones innovadoras en cloud computing, ciberseguridad, inteligencia artificial y blockchain a más de 13,000 empresas. Bajo su liderazgo, SLM ha desarrollado plataformas propias como SLM Galeón VDI, SLM DocX y GreenBlocks, que han sido reconocidas por su impacto, escalabilidad y enfoque sostenible.

«Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un recordatorio de que aún queda mucho por hacer para acelerar la transformación digital en la región», afirmó Araújo. «La tecnología cambia rápido, pero el impacto que se puede crear con ella puede durar generaciones».

Un equipo que impulsa fronteras

El motor de este recorrido ha sido un equipo de alto rendimiento, reconocido por su compromiso y disciplina de excelencia, capaz de convertir cada desafío en una oportunidad. Junto a ellos, Gonzalo M. Araújo C. y su socio, Mauricio Villasmil, Vicepresidente de Negocios de SLM, han impulsado la expansión internacional de la compañía y forjado alianzas estratégicas de gran valor, consolidando a SLM como un referente tecnológico global.

«El verdadero éxito está en el trabajo colectivo y en la visión compartida. Con Gonzalo ha demostrado que es posible mover fronteras cuando se combina innovación, estrategia y compromiso», señaló Villasmil.

Sobre SLM

SLM es una multinacional tecnológica que desarrolla soluciones de infraestructura en la nube, ciberseguridad, virtualización, inteligencia artificial y blockchain. Con presencia en múltiples países y más de 13,000 clientes, la compañía ha sido reconocida con premios internacionales por su capacidad de innovación y su enfoque en proyectos sostenibles y de alto impacto.

Más información: www.slm.cloud





Source: Mexicomex Comunicae