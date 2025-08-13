Sidhe 3D lanza plantillas con GPS: más tranquilidad para padres, más estabilidad para niños en este regreso a clases

Sidhe 3D presenta una nueva línea de plantillas ortopédicas personalizadas con tecnología GPS integrada para niños. Este desarrollo combina un diseño adaptado a la etapa de crecimiento con materiales que corrigen el apoyo, absorben el impacto y reducen la fatiga muscular, mientras incorporan un sistema de localización en tiempo real para mayor seguridad

A medida que los niños dan sus primeros pasos, comienzan a formarse los patrones que determinarán su postura, equilibrio y desarrollo musculoesquelético. En esta etapa clave, Sidhe 3D presenta una nueva línea de plantillas personalizadas con tecnología GPS integrada para niños, una innovación que combina salud postural con seguridad digital, diseñada para acompañarlos desde el juego hasta la escuela.

Durante los primeros cinco años de vida, los pies infantiles se encuentran en pleno desarrollo. Aunque muchas estructuras están presentes desde el nacimiento, predominan los cartílagos y una alta elasticidad, lo que los hace vulnerables. Conforme los niños caminan, corren y se mueven, resulta esencial observar cómo pisan y no únicamente la forma de sus pies.

Según la fisioterapeuta Valeria Ramírez, especialista en biomecánica infantil, es frecuente que los padres se preocupen cuando sus hijos caminan de puntillas, tropiezan con frecuencia o presentan pies planos. Algunas de estas características son normales, pero si persisten, pueden afectar la alineación del cuerpo y generar molestias futuras, por lo que detectarlas a tiempo marca la diferencia.

Un apoyo inadecuado del pie puede repercutir en otras zonas del cuerpo en crecimiento, como tobillos, rodillas, caderas y espalda. Caminar con una pisada incorrecta puede derivar en desviaciones, dolores, caídas frecuentes y afectar el rendimiento físico general.

Las nuevas plantillas infantiles de Sidhe 3D se fabrican a partir de un escaneo biomecánico individual y utilizan materiales de distintas densidades para corregir el apoyo, absorber el impacto y devolver energía en cada paso. Además, proporcionan soporte, estabilidad y reducción de la fatiga muscular, incluso durante el juego intenso o largas jornadas escolares.

La gran novedad de este lanzamiento es la integración de un módulo GPS inteligente que permite a los padres conocer la ubicación de sus hijos en tiempo real a través de una aplicación móvil. Esta tecnología es ligera, segura y no interfiere con la comodidad ni el diseño de la plantilla.

De acuerdo con Manuel Barba, General Manager de Sidhe 3D, el objetivo es velar por el bienestar integral de los niños en cada etapa. Con estas plantillas, no solo se cuida la alineación y el desarrollo físico, sino que también se ofrece a los padres una herramienta de seguridad para acompañarlos en sus primeros años de autonomía.

En esta edición Back to School, las plantillas están diseñadas para soportar la actividad física intensa y cuentan con una colaboración especial con DC Comics®, que presenta modelos con los héroes favoritos de los niños: Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Supergirl y el Joker.

Como promoción de temporada, la compra incluye el módulo GPS sin costo para conocer la ubicación del niño las 24 horas. Además, cuando el menor crezca, Sidhe 3D entregará sin cargo una segunda plantilla adaptada a su nueva pisada y estatura.

