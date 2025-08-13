Montepío Luz Saviñón celebra 123 años de apoyo y confianza para México

La celebración del 123 aniversario es también un reconocimiento a la confianza que generaciones de mexicanos han depositado en la institución
Este mes, Montepío Luz Saviñón conmemora 123 años de historia, reafirmando su compromiso con la misión que inspiró a su fundadora, Doña Luz Saviñón de Saviñón, en 1902: ofrecer soluciones financieras justas y accesibles a quienes más lo necesitan, siempre con un enfoque humano y solidario.
La institución, inaugurada oficialmente el 1 de agosto de 1902 por el entonces presidente Porfirio Díaz, nació como un proyecto filantrópico para brindar préstamos prendarios a tasas razonables, en una época en que las familias de escasos recursos carecían de opciones formales de financiamiento. Desde entonces, su modelo ha evolucionado, incorporando procesos modernos, tecnología y protocolos de seguridad que garantizan transparencia y confianza.
Más allá del servicio financiero, Montepío Luz Saviñón se distingue como una Institución de Asistencia Privada que reinvierte sus ingresos en programas educativos, de salud y culturales. Estas acciones han beneficiado a miles de personas cada año, fortaleciendo su papel como agente de cambio social.
La celebración del 123 aniversario es también un reconocimiento a la confianza que generaciones de mexicanos han depositado en la institución. Cada prenda empeñada representa una historia de esfuerzo, resiliencia y esperanza, y cada operación refrenda el compromiso de servir con respeto y honestidad.
Durante este mes, Montepío Luz Saviñón invita a clientes, colaboradores y aliados a mantener vivo el espíritu fundacional, participando en actividades conmemorativas que destacan su legado y su visión de futuro. Con más de un siglo de experiencia, la institución reafirma que su razón de ser seguirá siendo la misma: ayudar a quienes más lo necesitan, con cercanía, ética y transparencia.
En cada aniversario, Montepío Luz Saviñón no solo celebra su historia, sino que renueva su promesa de seguir siendo un pilar de apoyo para México.
