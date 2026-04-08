Generation México lleva a Talent Land su apuesta para cerrar la brecha de empleo juvenil

Jóvenes creen que la Inteligencia Artificial reducirá oportunidades de acuerdo con el Youth Pulse 2026 del World Economic Forum. En México, 23.8 millones de personas están fuera del mercado laboral, según el Observatorio de Trabajo Digno 2026. Generation México impulsa su modelo de empleabilidad basado en habilidades para acelerar el acceso de jóvenes al primer empleo.

A nivel global, dos de cada tres jóvenes anticipan que la inteligencia artificial reducirá las oportunidades en puestos de entrada, de acuerdo con el informe Youth Pulse 2026 del World Economic Forum. En el marco de Talent Land, Generation México se suma con iniciativas para replantear el futuro laboral de las nuevas generaciones, impulsando espacios de formación y conversación enfocados en el acceso al primer empleo. La propuesta es clara: demostrar que, frente a estos cambios, el acceso a la educación y al primer empleo ya no empieza con un CV, sino con habilidades reales que respondan a lo que hoy demanda el mercado.

En México, este reto se profundiza. Solo 1 de cada 3 jóvenes logra acceder a la educación superior, de acuerdo con el informe «Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2024–2025», de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A esto se suma que apenas el 62% de quienes inician el bachillerato lo concluyen en el tiempo esperado, lo que evidencia trayectorias educativas fragmentadas que complican la transición al empleo.

Pero incluso para quienes logran insertarse en el mercado laboral, el panorama sigue siendo desafiante. De acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno (2026), en México hay 83.3 millones de personas en edad productiva; de ellas, 59.6 millones cuentan con empleo y 23.8 millones están fuera del mercado laboral.

Esta desconexión entre educación y oportunidades laborales ha hecho evidente que el modelo tradicional ya no es suficiente. «Hoy vemos con claridad que el acceso al empleo ya no depende únicamente de un título o de un CV, sino de las habilidades que los jóvenes pueden demostrar en contextos reales. El gran reto es cómo acercar esas habilidades a quienes no han tenido una primera oportunidad», señaló Mercedes de la Maza, CEO de Generation México.

Frente a este panorama, Generation México llevará esta conversación a Talent Land a través de dos espacios que aterrizan el reto en soluciones concretas:

Un workshop, «Del pensamiento al código: Impulsando tu carrera tecnológica» , que abrirá la puerta a que cualquier persona, incluso sin experiencia previa, pueda dar sus primeros pasos en el mundo tech, entendiendo qué habilidades demanda hoy el mercado y cuáles son las rutas reales para construir una carrera en tecnología.

, que abrirá la puerta a que cualquier persona, incluso sin experiencia previa, pueda dar sus primeros pasos en el mundo tech, entendiendo qué habilidades demanda hoy el mercado y cuáles son las rutas reales para construir una carrera en tecnología. Y el panel «Talento que transforma: jóvenes, derechos y empresas que sí le entran», donde Mercedes de la Maza participará junto a Fundación Coppel, Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y Empresas con la Juventud en una conversación sobre los principales retos que enfrentan los jóvenes para acceder a oportunidades laborales formales, así como el papel que pueden jugar las empresas en cerrar esta brecha.

Los resultados muestran que este enfoque responde a la nueva realidad del empleo. Tan solo en 2025, la organización capacitó a 1,068 personas, de las cuales el 85% no contaba con empleo antes de ingresar y el 57% no tenía estudios universitarios completos. A pesar de ello, el 82% de sus egresados consiguió empleo en menos de 90 días y el 95% en menos de seis meses.

Más allá de la colocación laboral, el impacto también se refleja en la calidad de las oportunidades: quienes egresan de estos programas logran incrementar sus ingresos en 2.49 veces en promedio, consolidando trayectorias en sectores con alta demanda de talento y demostrando que el desarrollo de habilidades puede redefinir el punto de partida para el empleo.

En un contexto donde millones de jóvenes enfrentan trayectorias educativas incompletas, acceso limitado a educación superior y un mercado laboral marcado por la informalidad y la precariedad, la evidencia apunta a una misma conclusión: el reto no es solo conseguir un empleo, sino abrir verdaderas oportunidades de movilidad social desde el primer paso laboral. En ese escenario, iniciativas como Generation México buscan transformar no sólo cómo se consigue el primer empleo, sino lo que ese primer empleo puede significar para el futuro de los jóvenes en México.