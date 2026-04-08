Danfoss participa en Expo Frío Calor 2026 con soluciones para la industria HVAC-R en Latinoamérica

La compañía participará en la feria que se celebrará del 14 al 16 de abril en Santiago de Chile.

Danfoss anunció su participación en Expo Frío Calor 2026, la principal feria de la industria HVAC-R en Chile, organizada por la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización. El encuentro se realizará del 14 al 16 de abril en el Centro Parque, en Las Condes (Santiago de Chile), consolidándose como un espacio estratégico para el intercambio técnico y comercial en refrigeración, climatización y frío industrial en la región.

La participación de Danfoss se desarrollará bajo el enfoque de Danfoss Climate Solutions (DCS), integrando tecnologías orientadas a eficiencia energética, descarbonización y adopción de refrigerantes de bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP), en línea con las tendencias regulatorias y los objetivos de sostenibilidad que hoy marcan la agenda del sector. Danfoss presentará soluciones diseñadas para aplicaciones comerciales e industriales que responden a los desafíos técnicos actuales: optimización del consumo energético, control preciso de capacidad, integración de sistemas y transición hacia refrigerantes naturales.

Entre las tecnologías destacadas se encuentran:

Unidad Condensadora Optyma o solución basada en CO₂ orientada a aplicaciones comerciales, con configuraciones que permiten mejorar el rendimiento estacional del sistema y facilitar la migración hacia refrigerantes naturales, contribuyendo a la reducción de emisiones indirectas.

orientada a aplicaciones comerciales, con configuraciones que permiten mejorar el rendimiento estacional del sistema y facilitar la migración hacia refrigerantes naturales, contribuyendo a la reducción de emisiones indirectas. Unidad BOCK: solución robusta para aplicaciones comerciales e industriales que requieren alta confiabilidad operativa, estabilidad térmica y desempeño consistente en condiciones exigentes.

solución robusta para aplicaciones comerciales e industriales que requieren alta confiabilidad operativa, estabilidad térmica y desempeño consistente en condiciones exigentes. Compresor Scroll VZN de velocidad variable: tecnología inverter que permite modulación continua de capacidad, optimizando la eficiencia energética en cargas parciales y mejorando el control de temperatura en sistemas HVAC-R.

tecnología inverter que permite modulación continua de capacidad, optimizando la eficiencia energética en cargas parciales y mejorando el control de temperatura en sistemas HVAC-R. Alsmart: es el núcleo de control inteligente para equipos HVAC. Una plataforma de última generación de controladores programables universales, diseñada para soluciones en aplicaciones HVAC exigentes.

Expo Frío Calor Chile se ha consolidado como una plataforma técnica de referencia en el Cono Sur, con creciente participación de clientes y socios estratégicos de México y otros países de Latinoamérica. Es un punto de encuentro estratégico para el mercado mexicano y regional.

Para Danfoss, representa una oportunidad clave para fortalecer relaciones con OEMs, contratistas, integradores y distribuidores especializados en la industria de la refrigeración como supermercados, almacenamiento en frío y climatización comercial.

Durante los tres días del evento, el equipo técnico y comercial de Danfoss ofrecerá asesoría especializada en:

Modernización de sistemas existentes.

Integración de tecnologías de velocidad variable.

Implementación de refrigerantes naturales como CO₂.

Estrategias de eficiencia energética alineadas con metas de sostenibilidad corporativa.

Compromiso con la transición energética

Danfoss desarrolla tecnologías que permiten a la industria avanzar hacia operaciones más eficientes y sostenibles. En el sector HVAC-R, sus soluciones contribuyen a reducir el consumo energético global, optimizar la gestión térmica y acelerar la transición hacia sistemas de menor impacto ambiental. Con su participación en Expo Frío Calor 2026, reafirma su compromiso con la ingeniería de alto desempeño y su visión de impulsar la transformación tecnológica de refrigeración industrial y climatización en América Latina.