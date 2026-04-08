Avalúo fiscal: la base técnica para determinar obligaciones, más allá de la volatilidad del mercado

En un entorno de alta incertidumbre, muchas personas y empresas consideran que el valor de sus inmuebles puede cambiar drásticamente por factores temporales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026 o situaciones de inseguridad vinculadas a los operativos en Jalisco. Diego Perezcano, perito de Tasvalúo, explica estos eventos macroeconómicos.

En un entorno económico cada vez más dinámico, los eventos macroeconómicos pueden generar percepciones erróneas sobre el valor de los activos, especialmente en el sector inmobiliario. Frente a este contexto, contar con un avalúo fiscal se vuelve una herramienta esencial para propietarios, inversionistas y empresas que buscan certeza en el cumplimiento de sus obligaciones.

«De acuerdo con Diego Perezcano, perito valuador de Tasvalúo, es común que pueda existir confusión entre el valor fiscal de un inmueble y las variaciones temporales derivadas de la oferta y la demanda.

«Muchas veces se asume que factores coyunturales, como eventos de gran escala, modifican automáticamente el valor fiscal de una propiedad, cuando en realidad no es así», explica».

Un avalúo fiscal tiene como finalidad determinar el valor de un bien —generalmente un inmueble— con base en criterios establecidos por las autoridades tributarias. Este valor sirve como referencia para el cálculo de impuestos como el predial, adquisición o traslado de dominio, y se fundamenta en elementos técnicos, normativos y de mercado.

En este sentido, incluso eventos de alto impacto mediático, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, no alteran por sí mismos el valor fiscal de los inmuebles. Si bien pueden generar una mayor actividad económica y oportunidades en el corto plazo —por ejemplo, incrementos en rentas temporales o plataformas como Airbnb— estos efectos no representan cambios estructurales en el valor de las propiedades.

«Para que se llevé a cabo una modificación real en el valor, deben presentarse factores permanentes, como mejoras en infraestructura, cambios en el entorno urbano o desarrollos que impacten directamente la plusvalía del inmueble», señala Perezcano. Es decir, la construcción de nuevas vialidades, centros comerciales o sistemas de transporte sí puede incidir en una actualización del valor, tanto comercial como fiscal.

Por otro lado, los escenarios adversos también generan dudas entre los contribuyentes. Situaciones como problemas de seguridad o crisis locales pueden afectar la demanda inmobiliaria; sin embargo, esto no implica una reducción automática en las obligaciones fiscales. Aunque un inmueble pueda perder atractivo en el mercado, ello no exime al propietario del pago de impuestos.

Como explica Perezcano, «el avalúo debe responder a condiciones objetivas. Sólo en casos donde el inmueble presente afectaciones físicas, deterioro o cambios en su estado de conservación, podría justificarse una actualización en su valor».

En conclusión, el avalúo fiscal no solo es un requisito técnico, sino un elemento estratégico para garantizar transparencia y cumplimiento. Ya sea para una persona física o una empresa, contar con una valuación adecuada es indispensable para determinar correctamente las obligaciones fiscales y tomar decisiones informadas en un entorno económico cambiante.