Generation México forma a programadores para impulsar la transformación digital en México

Perfiles más buscados: Full stack, backend, frontend, DevOps y ciberseguridad, combinando habilidades técnicas y trabajo en equipo

La industria de Tecnologías de la Información en México confirma su dinamismo: el 32% de las empresas del sector planea contratar más personal en el segundo trimestre de 2025, cinco puntos por encima del mismo periodo del año pasado, según la Encuesta de Expectativa de Empleo de ManpowerGroup (informe Experis, Q2 2025). La cifra refleja no solo la fortaleza del sector, sino también la urgencia de cubrir la creciente demanda de talento especializado. En el centro de esta tendencia se encuentran los programadores Java, pieza clave para diseñar, construir y mantener las plataformas que mueven al país: desde los servicios bancarios y el e-commerce hasta las aplicaciones de salud que facilitan la vida diaria de millones de personas.

Según el análisis de Experis, los perfiles más buscados incluyen desarrolladores full stack, backend y frontend, además de ingenieros DevOps y especialistas en ciberseguridad; esto evidencia que las empresas requieren tanto conocimiento técnico como personas capaces de operar en equipos ágiles y distribuidos.

Mercedes de la Maza, CEO de Generation México, afirma que: «Formar programadores Java es una inversión en oportunidades reales: no solo enseñamos lenguaje y frameworks, sino que preparamos a jóvenes para integrarse con éxito en equipos diversos, resolver problemas bajo presión y comunicar soluciones que generan impacto».

Generation México combina instrucción técnica con mentoría, simulaciones de entrevistas y prácticas de empleabilidad para que las y los graduados no solo sepan programar, sino que también encuentren su lugar en equipos reales y aporten desde el primer día. El desarrollo de habilidades como comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo, orientación al detalle y resiliencia forma parte integral del programa, no un añadido.

En el marco del Día del Programador, Generation México invita a jóvenes que quieran abrirse un camino en la tecnología y a empresas que creen en el talento emergente a reconocer el valor de quienes programan: no solo escriben código, sino que construyen soluciones que transforman servicios, generan empleo y amplían oportunidades. La organización reafirma su compromiso de formar profesionales preparados para los retos del mercado y de conectar talento con empresas que lo necesitan.

Para quienes buscan iniciar una carrera en tecnología, el programa Java Full Stack inicia el 6 de octubre de 2025, es 100% en línea y tiene una duración de 18 semanas (lunes a viernes, formación intensiva). La convocatoria, abierta durante todo el año, enfatiza la inclusión de grupos infrarepresentados y ofrece acompañamiento que facilita la transición al empleo formal. Las personas interesadas pueden registrarse en la página oficial de Generation México.



Source: Mexicomex Comunicae