Essence presenta el nuevo Foundation Stick para revolucionar el maquillaje

essence ofrece productos innovadores, accesibles y de alta calidad. Foundation Stick es una base en barra diseñada para adaptarse a los estilos de vida moderno. essence pretende empoderar a las personas a expresar su autenticidad a través del maquillaje

essence reafirma su compromiso de ofrecer productos innovadores, accesibles y de alta calidad con el lanzamiento de la más reciente creación: el Foundation Stick, una base en barra diseñada para adaptarse a los estilos de vida modernos que buscan practicidad sin sacrificar un acabado impecable.

El nuevo essence Foundation Stick ofrece una fórmula cremosa y ligera que se desliza fácilmente sobre la piel, proporcionando una cobertura modulable que va de media a alta. La textura aterciopelada permite difuminarse con brocha, esponja o incluso con los dedos, logrando un aspecto natural que dura todo el día. Además, el práctico formato en barra lo convierte en el aliado perfecto para retoques rápidos y para llevar siempre en el bolso.

Entre los principales beneficios destacan:

Cobertura adaptable: ajustable a las necesidades de cada persona, desde un look natural hasta un acabado más sofisticado.

ajustable a las necesidades de cada persona, desde un look natural hasta un acabado más sofisticado. Acabado uniforme: ayuda a minimizar imperfecciones y unifica el tono de piel.

ayuda a minimizar imperfecciones y unifica el tono de piel. Comodidad en movimiento: ideal para viajes, oficinas y rutinas dinámicas.

Fiel a la filosofía de marca, essence reafirma el propósito de empoderar a las personas a expresar su autenticidad a través del maquillaje, siempre con productos libres de crueldad animal, veganos y a precios justos. El Foundation Stick refleja esta ideología, combinando calidad, accesibilidad y tendencia para demostrar que el maquillaje no necesita ser costoso para ser innovador.

Con este lanzamiento, essence invita a descubrir la versatilidad de un producto que se ajusta a cada estilo y personalidad, reforzando su mensaje: «el maquillaje debe ser divertido, inclusivo y al alcance de todos».

«Únete a essence y que la belleza sea divertida. Descubre más en Instagram @essence_cosmetics.latam».

Se puede encontrar essence en: Walmart, Soriana, Chedraui, DAX, Woolwor, Amazon, Yza y Aruma.

Acerca de essence:

Pasión por el maquillaje y la creatividad para diferentes estilos: la marca de cosméticos essence ha sido sinónimo de alta calidad, gran participación y productos innovadores a precios ideales desde 2002, además de estar presente en 80 países alrededor de todo el mundo. Bajo el lema «Estamos orgullosos de actuar, pero corazón late rosa», essence es para quienes inician en el mundo de la belleza, enfocándose en el mercado de adolescentes y jóvenes y, al mismo tiempo, llama a la niña que todos tienen dentro. Ingredientes cuidadosamente seleccionados y el no testeo en animales, siempre han sido parte de la filosofía de la marca.



Source: Mexicomex Comunicae