Galileo Financial Technologies y líderes en pagos digitales definen imperativos de innovación: Finnosummit

En una sesión inédita, tres líderes del sector fintech: Galielo, Dock y Paymentology destacaron la experiencia y la infraestructura como las claves para lograr seguridad y confianza en los pagos digitales

Galileo Financial Technologies, una empresa líder en tecnología financiera propiedad de SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI), tomó el protagonismo ante una audiencia entusiasta durante la edición 2024 de Finnosummit en México. En una iniciativa única e inédita, los altos ejecutivos de tres de las principales empresas de tecnología financiera de América Latina —Paymentology, Dock y Galileo Financial Technologies— se unieron para destacar el papel crítico de la escalabilidad, la seguridad y el cumplimiento regulatorio en el panorama de pagos digitales en rápida evolución.

Tory Jackson, Director de Desarrollo de Negocios y Estrategia para América Latina en Galileo Financial Technologies, destacó la importancia de que empresas experimentadas y bien establecidas colaboren en la construcción del futuro del sector fintech: «Nuestro enfoque está en construir relaciones a largo plazo al proporcionar soluciones confiables y escalables que cumplan con los altos estándares del ecosistema financiero de América Latina».

Durante la sesión titulada, «Alianzas que impulsan: El Poder de las Colaboraciones Estratégicas», los panelistas enfatizaron la importancia de apoyar a los nuevos actores del mercado en todo el espectro de servicios, desde bancos tradicionales hasta fintechs y jugadores no financieros, con una infraestructura robusta y amplia experiencia en el sector.

Gerardo Bonilla, Co-Founder y CRO de Dock LatAm, destacó la importancia de los servicios de tecnología (Fintech) en la campaña de inclusión de servicios financieros en Latinoamérica. Participar en esta iniciativa en Finnosummit con Tory Jackson y Alejandro del Río representa algo único en la industria y que, independientemente de ser competidores, colaboran en beneficio del sector. «Estamos aquí para servir, y nuestros servicios son el detonante número uno de proyectos de Inclusión financiera a través de tecnología en la región».

A medida que los consumidores demandan pagos más rápidos, fluidos y seguros, la capacidad de escalar con seguridad se ha vuelto más crítica que nunca. Los panelistas discutieron cómo sus respectivas empresas han establecido y elevado el estándar en cuanto a la experiencia del personal y cumplimiento.

«Es sumamente gratificante poder compartir una visión conjunta con Galileo y Dock, y darnos cuenta de que se busca el mismo propósito: poder ofrecer mejores productos, generar alianzas valiosas con socios de negocios y entregar una experiencia al consumidor del más alto nivel», comenta Alejandro Del Río, director regional para América Latina de Paymentology.

Jackson subrayó que durante sus 23 años de experiencia en pagos, Galileo ha visto a los innovadores, en todos los ámbitos, enfrentarse a interrupciones de servicio y problemas de cumplimiento que finalmente dañan la confianza. En este contexto, los participantes coincidieron en que, para evitar estos riesgos, su objetivo conjunto como líderes del mercado, no es solo habilitar el desarrollo de soluciones innovadoras, sino también generar confianza tanto en los negocios como en los consumidores.

Los tres panelistas compartieron sus propias experiencias fomentando el desarrollo del sector fintech. Al proporcionar los recursos necesarios para que los innovadores naveguen el complejo panorama tecnológico y regulatorio, estas empresas están reafirmando su compromiso con la evolución digital de las finanzas en América Latina.

Acerca de Galileo Financial Technologies

Galileo Financial Technologies, LLC y algunas de sus afiliadas conforman colectivamente una empresa de tecnología financiera propiedad y operada de forma independiente por SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI), que permite a fintechs, instituciones financieras y marcas emergentes y consolidadas crear soluciones financieras diferenciadas que brindan experiencias excepcionales centradas en el cliente. A través de APIs modernas y abiertas, la plataforma de Galileo, flexible, segura, escalable y completamente integrada, impulsa la innovación en pagos y servicios financieros. Confiado por gigantes de la banca digital, innovadores en etapa inicial y clientes corporativos por igual, Galileo ofrece soporte para la emisión de tarjetas de pago físicas y virtuales, provisión móvil push, productos financieros personalizados y diferenciados, y más, en diversas industrias y geografías.

