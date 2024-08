Galileo: Cómo la personalización transforma la banca en América Latina

/COMUNICAE/

La banca personalizable permite a las instituciones financieras construir un marco más flexible y preparado para el futuro

En América Latina, como en muchas partes del mundo, los cambios en el comportamiento financiero son tanto claros como profundos. A medida que la tecnología avanza y las ofertas de productos se expanden, los consumidores ya no están satisfechos con el modelo bancario convencional. En su lugar, exigen servicios que sean tan dinámicos y adaptables como sus vidas.

Esta evolución indica que las instituciones financieras tradicionales ya no pueden depender de soluciones estándar para satisfacer estas expectativas cambiantes. Con el auge de la personalización y la agilidad digital, nunca ha sido más evidente que el sector bancario se encuentra en una encrucijada crítica.

Los desafíos de integrar nuevos sistemas en infraestructuras existentes son bien conocidos, especialmente en mercados como el de México, donde los sistemas heredados siguen siendo predominantes. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, muchos bancos están comenzando a adoptar nuevas estrategias, particularmente en el ámbito de las finanzas integradas. Estas estrategias no se limitan a agregar nuevos productos; se trata de replantear fundamentalmente cómo pueden operar los bancos de una manera más ágil y centrada en el cliente.

Aquí es donde entra en juego la banca personalizable. En lugar de intentar adaptar sistemas obsoletos con soluciones digitales prefabricadas, la banca personalizable permite a las instituciones financieras construir un marco más flexible y preparado para el futuro. Al aprovechar las APIs y los componentes modulares de un amplio ecosistema de socios tecnológicos, los bancos pueden crear una infraestructura altamente adaptable que se ajusta a los cambios del mercado, las necesidades de los clientes y los avances tecnológicos con una rapidez notable.

En toda América Latina, las instituciones financieras tradicionales están bajo una presión cada vez mayor por parte de los disruptores digitales. Estos nuevos actores captan rápidamente la atención de los clientes más jóvenes con sus experiencias digitales sin interrupciones, servicios en tiempo real y ofertas innovadoras. Para los bancos tradicionales, la pregunta es cómo competir eficazmente en este nuevo escenario.

Uno de los obstáculos más significativos que enfrentan los bancos tradicionales es la integración de tecnología moderna en sus sistemas heredados. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, cada vez hay más conciencia entre los bancos de que deben evolucionar si quieren conservar la lealtad de los clientes y seguir siendo competitivos.

En lugar de forzar sistemas obsoletos para que acomoden nuevas soluciones digitales, la banca personalizable ofrece un enfoque más estratégico. Permite la integración fluida de componentes y servicios de primera clase, provenientes de una amplia gama de socios innovadores, en un sistema bancario cohesivo y adaptable.

«Si no has oído hablar de la banca personalizable, no lo descartes como una moda pasajera; en realidad, representa un cambio significativo en la forma en que las instituciones financieras pueden operar. Al adoptar un enfoque modular, los bancos pueden desacoplar efectivamente su infraestructura, lo que les permite ensamblar soluciones a medida que sean tan únicas como los clientes a los que sirven. Esta estrategia permite la rápida adaptación a nuevas condiciones de mercado, preferencias de los clientes y avances tecnológicos, todo sin la necesidad de renovar todo el sistema».

En el mercado actual, la experiencia del cliente es primordial. Los bancos que no puedan adaptarse rápidamente para cumplir con estas expectativas se quedarán atrás. A medida que las FinTechs nativas digitales y los bancos desafiantes continúan perturbando la industria, la «banca personalizable» surge como una estrategia vital para las instituciones tradicionales que buscan mantener su relevancia.

Galileo entiende que la agilidad ya no es un lujo; es una necesidad. La banca personalizable proporciona un camino claro hacia adelante, permitiendo a los bancos innovar, adaptarse y redefinir la experiencia del cliente para una nueva generación.

El modelo de banca personalizable es donde la agilidad se encuentra con la innovación y empodera a los bancos para que adapten rápidamente las soluciones financieras a las necesidades en constante evolución de sus clientes, libres de las limitaciones de los sistemas heredados. Galileo Financial Technologies está comprometido no solo con la construcción de servicios para las instituciones financieras; sino al diseño de un nuevo ecosistema financiero que es flexible, escalable y sensible a las dinámicas únicas del mercado.

Acerca de Galileo Financial Technologies

Galileo Financial Technologies, LLC y algunas de sus afiliadas comprenden colectivamente una empresa de tecnología financiera propiedad de SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI) y operada de forma independiente por ella, que permite a fintechs, instituciones financieras y marcas emergentes y establecidas crear soluciones financieras diferenciadas que ofrecen servicios excepcionales y centrados en la experiencia al cliente. A través de API modernas y abiertas, la plataforma flexible, segura, escalable y totalmente integrada de Galileo impulsa la innovación en los pagos y los servicios financieros. Galileo, que cuenta con la confianza de los pesos pesados de la banca digital, los innovadores en etapa inicial y los clientes empresariales, admite la emisión de tarjetas de pago físicas y virtuales, el aprovisionamiento push móvil, productos financieros personalizados y diferenciados y más, en todas las industrias y geografías.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae