Caycu presenta lanzamiento de Carmina Burana Mexicana: Seis Pasiones del Alma

Caycu presenta el lanzamiento de su próxima gran producción, Carmina Burana Mexicana: Seis Pasiones del Alma, obra que conforma una experiencia disruptiva e interdisciplinaria y jamás vista en el país: es una reinterpretación contemporánea de la cantata de Carl Orﬀ, que al mismo tiempo profundiza en las raíces prehispánicas

Caycu, la agencia productora de arte cuyo propósito es gestar acciones artísticas que evocan la sensibilidad y propician «la Experiencia Caycu», presentará su espectáculo más ambicioso: la primera Carmina Burana Mexicana: Seis Pasiones del Alma, una experiencia disruptiva, interdisciplinaria y nunca antes vista en el país. Se trata de una reinterpretación contemporánea de la célebre cantata de Carl Orff que, al mismo tiempo, profundiza en las raíces prehispánicas de México.

Con la participación de 180 artistas en escena, Carmina Burana Mexicana: Seis Pasiones del Alma fusiona el legado cultural del país con danza, música, vestuario, coros en vivo, videomapping, iluminación, escenografía y tecnología, dando como resultado un auténtico festín sensorial. Este rito contemporáneo de gran formato, donde música, cuerpo y arquitectura convergen en un solo sistema, se configura como un canto al destino, a la rueda del tiempo y al ciclo de nacimiento, deseo, caída y renovación, explicó Julio Hernández, director artístico y socio de Caycu, quien además asume la dirección general, la idea original y el concepto de la obra.

Durante la presentación oficial a medios de comunicación, Julio Hernández señaló que Carmina Burana Mexicana: Seis Pasiones del Alma surge de las conexiones existentes entre el México contemporáneo y el México ancestral, aquel donde se gestó el origen de la cultura nacional. Destacó que la obra musical de Carl Orff posee una enorme potencia emocional, capaz de conmover profundamente, y estableció un paralelismo con la cultura mexicana, cuya fuerza —desde lo prehispánico hasta la actualidad— sigue vibrando y emocionando al mundo. En ese sentido, indicó que esta reinterpretación contemporánea busca reflejar la identidad nacional a través de las danzas y la arquitectura monumental de las pirámides, las cuales conviven con la modernidad.

Asimismo, Hernández subrayó que Carmina Burana Mexicana reescribe esta estructura universal desde una óptica mexicana, no como una ilustración folclórica, sino como una relectura mítica, histórica y humana de la identidad nacional.

La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos, está dirigida a todo público y está concebida en gran formato. Tendrá una presentación única el próximo 23 de septiembre de 2026, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y posteriormente iniciará un recorrido por diversas ciudades del interior del país, con el objetivo de proyectarse en escenarios internacionales.

Si bien Carmina Burana ha sido presentada en México en múltiples ocasiones y bajo distintas versiones, la propuesta de Caycu se distingue por trascender su forma tradicional para convertirse en una experiencia sensorial e inmersiva total, en la que sonido, cuerpo e imagen se integran en un ritual escénico único. No se trata únicamente de una interpretación musical, sino de una inmersión contemporánea que reimagina la obra como nunca antes se ha experimentado en el país.

Durante la presentación oficial a medios en el Auditorio Nacional, Mónica García, directora general y socia de Caycu, explicó que la agencia productora de Carmina Burana Mexicana representa una alternativa fresca que impulsa nuevas formas de vivir el arte, fomentando la reconexión humana en un contexto marcado por la acelerada digitalización. Señaló que el objetivo es volver a sentir el arte desde otra perspectiva y abrir mayores oportunidades al talento mexicano, mediante la vinculación con la iniciativa privada para diseñar experiencias artísticas dirigidas a marcas, empresas y comunidades, generando valor emocional, reputacional y social. Estas acciones se articulan a través de lo que la agencia denomina «La Experiencia Caycu», entendida como un viaje emocional que surge del encuentro directo con el arte.

Por su parte, Miguel Gamero, director artístico y socio de Caycu, explicó que las Experiencias Caycu funcionan como plataformas de impulso para todas las manifestaciones del arte y la cultura, apoyando procesos de investigación, reflexión y creación, así como propuestas uni, pluri, multi e interdisciplinarias. Añadió que estas experiencias se materializan en espectáculos, activaciones y eventos que no comienzan en el escenario ni concluyen con el descenso del telón, sino que perduran, como ocurre con Carmina Burana Mexicana.

En esta misma línea, Roberto Solís, director artístico y socio de Caycu, destacó que Carmina Burana: Seis Pasiones del Alma implica un esfuerzo creativo y artístico de gran magnitud, al tratarse de una puesta en escena monumental que fusiona una de las obras más emblemáticas de la música clásica con la esencia y la fuerza de la identidad mexicana. Señaló que, gracias a una curaduría musical y coral de alto nivel, el espectáculo deslumbrará mediante un vestuario de gran impacto, mientras que la escenografía y el videomapping convergen con maestría para crear paisajes memorables. Además, un elenco de 27 bailarines de primer nivel guiará al público a través de un festín sensorial absoluto.

Solís añadió que esta reinterpretación ofrece una experiencia cultural única que proyecta el talento nacional, promueve el orgullo por las raíces mexicanas y consolida al arte escénico como un motor de transformación social y cultural.

Cabe destacar que Julio Hernández, responsable de dirigir la puesta en escena, es también el creador del concepto y la idea original de la obra. La Producción Ejecutiva está a cargo de Mónica García Márquez; Miguel Gamero participa como asistente de dirección, y Roberto Solís funge como responsable del diseño y la gerencia de producción.

Para hacer posible Carmina Burana Mexicana, Caycu cuenta con la colaboración de destacados artistas nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentra la Orquesta Sincrophonía: Vanguardismo y Excelencia Musical, fundada por Sara Romero, una agrupación mexicana reconocida por la creación de experiencias sinfónicas inmersivas y su trabajo de fusión con rock y metal, así como por su participación en espectáculos en vivo de gran escala.

La cantata de Carl Orff estará bajo la dirección de Marcos Escalante, violinista, director y creador escénico cuya trayectoria se ha desarrollado en la intersección entre la tradición sinfónica y la experimentación interdisciplinaria. Asimismo, el compositor Luis Harry Portillo será responsable de la composición y los arreglos de algunas secciones musicales del espectáculo.

La producción incluye también un Ensamble Prehispánico, a cargo del Grupo TRIBU, fundado en 1973 por los arqueólogos Ángel Agustín Pimentel (1950–2026) y Alejandro Méndez Rojas, e integrado actualmente por Alejandro Méndez Rojas, David Méndez Rojas, Meztli Atlakamani y Méndez Carmona. A ello se suma la participación de dos coros: uno adulto y uno infantil.

El diseño del vestuario original está a cargo de la reconocida diseñadora mexicana María Ponce, creadora de universos que transitan entre la fantasía y la realidad y admiradora del maximalismo. La escenografía y la iluminación son responsabilidad de Félix Arroyo, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, mientras que el estudio creativo Maízz Visual desarrolla los contenidos multimedia del espectáculo.

Finalmente, Roberto Solís informó que la venta de boletos para la presentación única de Carmina Burana Mexicana: Seis Pasiones del Alma dará inicio el 1 de mayo a través de Ticketmaster. La función se realizará el 23 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con precios que van de $1,200.00 a $4,500.00 pesos.

«Si eres amante del arte y la cultura, y quieres disfrutar de un evento único y monumental les invitamos a adquirir sus boletos. No se lo pueden perder ¡Es de México para el mundo! ¡Será impresionante y espectacular! ¡Carmina Burana como nunca antes la has vivido», concluyó Roberto Solís.

Para más información, visitar https://drive.google.com/drive/folders/1flDe4_6NZGbSvPRQe8PGZ1brLa3jmcI7?usp=drive_link