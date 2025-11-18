EZVIZ lanza en México la cámara inteligente C6N G1

Perfecta para quienes buscan aprovechar precios accesibles para iniciar o mejorar su hogar inteligente
EZVIZ introduce en México la nueva C6N G1, la cámara inteligente diseñada para fortalecer la seguridad del hogar mediante funciones simples, confiables y accesibles para cualquier persona, incluso quienes se inician en el mundo del hogar inteligente.
«En EZVIZ, la tecnología brinda tranquilidad sin complicaciones. La C6N G1 es una solución confiable y accesible para quienes buscan dar su primer paso hacia un hogar inteligente», señaló Elvira Wang, responsable de marketing para México.
La EZVIZ C6N G1 integra resolución 4K, visión nocturna avanzada, detección inteligente de personas, mascotas y sonidos fuertes, así como un obturador físico de privacidad que permite cerrar por completo la lente cuando no se desea mantenerla activa. También incluye un botón táctil de llamada, una herramienta especialmente útil para adultos mayores y niños, quienes pueden comunicarse de forma directa con un familiar mediante un solo toque.
Pensada para distintos estilos de vida, la EZVIZ C6N G1 ofrece una herramienta práctica tanto para quienes pasan gran parte del día fuera como para quienes desean acompañar a adultos mayores en casa sin generarles incomodidades. Su diseño discreto y su capacidad para detectar actividad relevante permiten que los usuarios reciban información útil sin sentirse invadidos, creando una experiencia de cuidado más cercana y humana.
Para quienes están construyendo su primer ecosistema de hogar inteligente, esta cámara representa un punto de entrada confiable. La integración con la EZVIZ App facilita que cualquier usuario —sin importar su nivel de experiencia— pueda conectar el dispositivo, revisar lo que ocurre en casa y activar el modo de privacidad con un solo toque.
La EZVIZ C6N G1 destaca por ofrecer seguridad accesible, tecnología simple y la confianza de una marca global con presencia en más de 130 países; ya está disponible en México con promoción de introducción hasta diciembre de este año a través de Amazon y distribuidores autorizados.
