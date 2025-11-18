Arte Capital redefine el mercado del arte y demuestra que la cultura también genera economía

Con una caída del 30.8% en el gasto público en cultura, la feria se consolida como un motor creativo con más de 60 artistas y una propuesta de inversión cultural privada en crecimiento

Tras la aprobación del ejercicio fiscal 2025 —que contempla una disminución del 30.8% en el presupuesto federal destinado a cultura, el recorte más drástico desde la creación de la Secretaría de Cultura en 2016— el arte contemporáneo recupera un lugar prioritario en la conversación pública. En un contexto marcado por la incertidumbre y la necesidad de reforzar espacios independientes, la tercera edición de la Feria Internacional Arte Capital surge como un contrapeso creativo que reivindica el poder transformador del arte y su capacidad para sostener comunidad y pensamiento crítico. El encuentro se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

Durante cuatro días, el recinto se transformará en un ecosistema dinámico donde convergen más de 60 artistas nacionales e internacionales, coleccionistas, curadores, críticos, gestores y público general. Fiel a su vocación multidisciplinaria, la feria integrará exposición, instalación, performance, coleccionismo, conferencias y experiencias inmersivas concebidas para expandir las formas de relacionarnos con la creación contemporánea.

Entre las novedades de esta edición destaca el lanzamiento del Pabellón de Fotografía, un espacio que reconoce la fuerza de la imagen como instrumento documental, estético y crítico. Este pabellón presenta obras que exploran identidad, territorio, memoria y transformación social, consolidando la apuesta de Arte Capital por diversificar las narrativas visuales y abrir nuevas rutas interpretativas.

«El arte tiene la capacidad de sanar, inspirar y generar comunidad. En un momento en el que enfrentamos desafíos estructurales, como la reducción del 30.8% del presupuesto cultural, Arte Capital responde con innovación, autosustentabilidad y una conexión directa con el público», señaló Christian Borbolla, director y fundador. Destacó que la feria se sostiene mediante alianzas estratégicas con el sector privado y modelos emergentes de economía creativa que robustecen el ecosistema artístico.

La inauguración estuvo acompañada por un momento de profundo simbolismo: la presentación de Sinergia sobre tela (Apolo), obra del artista hiperrealista Leo Saez inspirada en el conferencista internacional Ruy Machalele. Con dimensiones de 140 x 100 cm y realizada en técnica mixta, la pieza transmite esperanza y contemplación a través de tonos cálidos y una luminosidad ascendente que evoca espiritualidad. Machalele compartió reflexiones sobre propósito y conciencia, intensificando la carga emocional de la obra.

La feria reúne a artistas como Ana Claudia Talancón, Mauricio Castillo, Sal Moreno, Gerardo Pontiér y Evann Ramírez, creadores que transitan con naturalidad entre disciplinas. «Participar en esta edición lena de emoción. Arte Capital es un espacio donde la creatividad se comparte con personas que realmente valoran el arte», expresó Talancón.

El programa incluye un performance de Santiago Cumplido, un concierto de Sal Moreno, una experiencia VIP de coleccionismo con Carlos Abascal y una Masterclass de creatividad impartida por Castillo. «Para coleccionistas y amantes del arte se han creado espacios íntimos que permitan un encuentro directo con los artistas», añadió Borbolla.

Arte Capital reafirma su papel como plataforma independiente que articula cultura, economía creativa y comunidad, demostrando que el arte también impulsa desarrollo sostenible.



Source: Mexicomex Comunicae