INFANTI celebra 25 años de crecimiento y reafirma su compromiso con las familias

INFANTI celebró su 25 aniversario reafirmando su liderazgo en el mercado para bebés y su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas. En el marco de su aniversario, la firma lanza e incursiona en el mercado de mascotas con INFANTI PETS, una colección de más de 70 productos. La marca INFANTI hoy en día representa más del 85 % de las ventas de Grupo MEXEX, que se posiciona a fin de año como líder en el mercado infantil en la omnicanalidad de retail y wholesale

INFANTI, la reconocida marca de productos para bebés perteneciente a Grupo MEXEX, celebra su 25° aniversario, consolidándose como líder en el mercado y reafirmando su compromiso con el bienestar y desarrollo integral de los más pequeños.

Con una trayectoria basada en la innovación, la tecnología y la seguridad, INFANTI se ha posicionado como referente en soluciones para la primera infancia, ofreciendo más de 2,000 SKUs activos en categorías clave como mobiliario y accesorios para bebé, incluyendo carriolas, cunas de viaje, sillas altas, canguros, andaderas y autoasientos.

Actualmente, el 80 % de sus productos son importados y el 20 % de producción nacional, teniendo como objetivo para 2026 alcanzar el 30 % de producción nacional, atendiendo una sólida red comercial con clientes como Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Grupo Walmart, Amazon, MercadoLibre, Coppel, Chedraui, Soriana, Grupo La Comer, Chapur, La Marina, Cimaco, así como en tiendas especializadas y en su propio e-commerce.

Además, la marca proyecta una nueva etapa de expansión internacional, con exportaciones ya en puerta que fortalecerán su presencia más allá del territorio mexicano.

Para conmemorar esta importante fecha, INFANTI se vistió de gala y celebró con un desayuno en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, en compañía de directivos de la marca, socios comerciales, medios de comunicación e invitados especiales.

Durante el evento, Karime Isaac y Abraham Engel, directores generales de INFANTI, agradecieron a los presentes y compartieron este logro diciendo: «Cumplir 25 años nos llena de orgullo y gratitud. Hemos acompañado a miles de familias mexicanas en una de las etapas más hermosas y desafiantes, que es la maternidad. Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer productos que tengan tecnología, inspiren confianza, sean seguros, funcionales y con el sello de calidad que distingue a INFANTI».

A lo largo de su trayectoria, INFANTI ha logrado mantenerse a la vanguardia con productos que integran tecnología de última generación, diseñados para mejorar tanto la experiencia de los padres como el confort y bienestar para los bebés.

Durante el evento se exhibieron productos emblemáticos de la marca, las novedades para 2026 que se incorporarán antes del cierre de este año y la incursión en el nicho de mascotas con INFANTI PETS, una propuesta creada para consentir a este nuevo mercado de los llamados «perrhijos». Esta colección está compuesta por más de 70 productos, entre los que se incluyen carriolas, camas ortopédicas, casitas, mochilas, transportadoras, accesorios, artículos de higiene y juguetes, combinando la calidad, funcionalidad y estilo que caracterizan a INFANTI.

Para cerrar el evento se partió un pastel de Aniversario y los directivos agradecieron profundamente la preferencia y confianza de las familias mexicanas, así como el apoyo de proveedores y socios comerciales, medios de comunicación e invitados especiales, que han sido pieza clave en su crecimiento. Sin lugar a dudas, INFANTI celebró 25 años de contar historias, construir recuerdos y crecer juntos siendo líder en el mercado.

INFANTI: 25 años de amor, innovación y compromiso con las familias.

#Infanti25años

