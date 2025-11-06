essence presenta Lash Without Limits: pestañas infinitas, sin esfuerzo para las mexicanas

La marca alemana essence vuelve a sorprender con un lanzamiento. En este caso, se trata de Lash Without Limits, la máscara de pestañas diseñada para dar longitud extrema, volumen y definición, disponible en dos versiones, Tubing y Waterproof

La marca alemana essence vuelve a sorprender con un lanzamiento que promete convertirse en el nuevo básico imperdible: Lash Without Limits, la máscara de pestañas diseñada para dar longitud extrema, volumen y definición, sin complicaciones ni drama.

Todas saben que unas buenas pestañas pueden cambiar todo el look, y con Lash Without Limits, el efecto es inmediato. Su fórmula de alto rendimiento y su cepillo de precisión trabajan juntos para lograr una mirada abierta, intensa y con ese toque que tanto les gusta a las mexicanas— incluso en los días más ajetreados.

Disponible en dos versiones, Tubing y Waterproof, esta nueva máscara se adapta a cada estilo de vida: la primera envuelve cada pestaña con polímeros ligeros que se retiran fácilmente con agua tibia, permitiendo decir adiós al desmaquillante agresivo; y la segunda resiste calor, humedad y días largos sin correrse ni perder intensidad.

Además, como todo lo que hace essence, Lash Without Limits es vegana, libre de crueldad animal y accesible. Atreverse a más, gastando menos, es posible.

Ya sea para el look natural de todos los días o para ese maquillaje de impacto de fin de semana, Lash Without Limits se convierte en la aliada perfecta para quienes aman lucir pestañas largas, definidas y con actitud.

«Queremos que cada persona sienta que puede expresarse sin límites, empezando por la mirada», comparten desde essence.

essence Make beauty fun. Descubrir más en Instagram @essence_cosmetics.latam.

essence se puede encontrar en Soriana, Chedraui, WM, DAX, Trendy, Aruma.

Acerca de essence

Pasión por el maquillaje y la creatividad para diferentes estilos: la marca de cosméticos essence ha sido sinónimo de alta calidad, gran participación y productos innovadores a precios ideales desde 2002, además de estar presente en 80 países alrededor de todo el mundo. Bajo el lema «Orgullosos de actuar, pero el corazón late rosa», essence es para quienes inician en el mundo de la belleza, enfocándose en el mercado de adolescentes y jóvenes y, al mismo tiempo, llama a la niña que todos llevan dentro. Ingredientes cuidadosamente seleccionados y el no testeo en animales, siempre han sido parte de la filosofía de la marca.



