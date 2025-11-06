Catrice revoluciona las pestañas con Hyper Lash: volumen, definición y actitud en un solo paso

Catrice lanza Hyper Lash, la nueva máscara de pestañas que ofrece volumen intenso, definición extrema y una duración de alto rendimiento

Catrice lo vuelve a hacer: lanza Hyper Lash, la nueva máscara de pestañas que promete llevar cualquier look al siguiente nivel. Porque unas pestañas increíbles pueden cambiarlo todo y con esta nueva fórmula, el drama llega sin esfuerzo.

Diseñada para las que aman un maquillaje impactante pero práctico, Hyper Lash ofrece volumen intenso, definición extrema y una duración de alto rendimiento, sin los molestos grumos ni retoques a mitad del día. Su cepillo innovador atrapa hasta las pestañas más pequeñas, logrando ese efecto de mirada abierta que todas aman.

Además, como todos los productos de Catrice, Hyper Lash es 100 % vegana y libre de crueldad animal, perfecta para quienes buscan belleza consciente sin sacrificar resultados.

Ideal para días largos, noches de fiesta o simplemente para cuando se quiere lucir espectacular sin invertir horas frente al espejo, Hyper Lash se adapta a todos los estilos: desde un look natural con una sola capa, hasta unas pestañas de impacto con varias pasadas.

«Con Hyper Lash se quiere que cada persona sienta que puede expresar poder y personalidad a través de la mirada, sin complicaciones», destaca Catrice.

Ya disponible en tiendas físicas y en línea, Hyper Lash llega para convertirse en el nuevo must-have del maquillaje diario.

Todos los productos de Catrice se pueden encontrar en: Soriana, Chedraui, DAX, Trendy y Aruma.

Para seguir a Catrice en Instagram: catrice_cosmetics.latam.

Acerca de Catrice

Apasionados por el maquillaje, serios sobre las personas y el planeta. Pasión por el maquillaje y un enfoque despreocupado, en armonía con las personas, los animales y el medio ambiente. Con más del 85 % de productos veganos. Eso es con lo que está comprometida la marca de cosméticos Catrice. Desde 2004, la marca alemana lleva productos a los estantes de belleza de los minoristas y tiendas en línea en alrededor de 70 países. La gama refleja la aspiración de la marca de ofrecer a los amantes de la belleza de todo el mundo una amplia variedad de colores y tendencias, fórmulas de lujo y productos de belleza innovadores con ingredientes de alta calidad. El credo es siempre: «Libre de preocupaciones».



Source: Mexicomex Comunicae