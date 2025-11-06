Nuevo restaurante mexicano en San Pedro: Chapulín aterriza en el Presidente InterContinental Monterrey

La reconocida propuesta gastronómica Chapulín, originaria de la Ciudad de México, llega al norte del país para conquistar los paladares regiomontanos

En una apuesta por consolidar su liderazgo como un hotel en Monterrey de primer nivel, el Presidente InterContinental recibe la llegada del restaurante Chapulín, cuya apertura en San Pedro Garza García promete convertirlo en un nuevo punto de referencia para celebraciones y eventos íntimos.

Una nueva joya de la cocina mexicana brilla en San Pedro Garza García

El Presidente InterContinental Monterrey, ubicado en la exclusiva zona de San Pedro Garza García, amplía su propuesta con Chapulín, el restaurante que llega para fusionar el lujo hotelero, con la riqueza de la gastronomía mexicana contemporánea.

El recinto pone especial énfasis en ingredientes locales, técnicas tradicionales y ambientes diseñados para convertirse en destino ideal tanto para viajeros, como para residentes que buscan lugares para festejar cumpleaños.

Chapulín llega al norte para marcar una nueva era gastronómica

La apertura de Chapulín se enmarca dentro del ambicioso proyecto del hotel, que contó con una inversión estimada en 100 millones de dólares y es generador de alrededor de 500 empleos directos y 1,500 indirectos en la región.

El restaurante ya inició operaciones como parte de la oferta gastronómica del complejo junto a otros espacios de alta gama, como el all-day dining Lilōu, un bistró americano inspirado en recetas europeas.

El nuevo punto de encuentro para celebrar reuniones en Monterrey

Dentro del esquema del hotel, Chapulín deslumbra no solo como el espacio ideal para una cena especial, sino también como uno de los restaurantes para eventos pequeños más reconocidos de la ciudad.

Gracias a la ambientación elegante del hotel (que cuenta con 293 habitaciones y 25 suites, diseñadas por el estudio Francesc Rifé de Barcelona) los asistentes pueden alojarse, saborear creaciones de alta cocina y celebrar en un mismo lugar.

El restaurante fusiona una barra de mariscos, un comal de barro y el aroma de las brasas para llevar al comensal por las distintas regiones de México. Este enfoque culinario permite a Chapulín destacar por su propuesta en el contexto de la hotelería de lujo del norte del país.

Además, su ubicación estratégica permite que el hotel y el restaurante funcionen como lugares ideales para el turismo de negocios, como para escapadas de placer y eventos privados.

¿Por qué Chapulín es una apuesta para la ciudad regiomontana?

Monterrey se concibe cada vez más como un destino para vivir experiencias premium y la llegada de Chapulín al Presidente InterContinental Monterrey refuerza esa tendencia ofreciéndole a la capital un espacio donde la hospitalidad se entrelaza con la alta cocina mexicana.



Source: Mexicomex Comunicae