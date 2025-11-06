Despegar se suma a la temporada de descuentos que impulsa el turismo en México

La empresa de tecnología de viajes anuncia promociones y beneficios financieros durante el Buen Fin 2025 para facilitar el acceso a experiencias nacionales e internacionales

Despegar, la empresa líder en tecnología de viajes en América Latina, se suma al Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con descuentos de hasta 70 %, cupones de hasta $10,000 MXN, noches gratis (5×4) y beneficios financieros exclusivos para hacer más accesibles las vacaciones soñadas.

De acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), la derrama económica del Buen Fin 2024 alcanzó los 173,800 millones de pesos, un crecimiento de 15.5 % respecto al año anterior, consolidando a esta iniciativa como una de las más relevantes para el impulso del turismo nacional.

Este año, Despegar ofrecerá descuentos especiales en cadenas hoteleras como RIU, Hyatt Inclusive Collection, Palladium, Meliá, Nickelodeon Hotels & Resorts, Emporio, Park Royal, Hilton, entre otras, además de beneficios adicionales en paquetes, vuelos y actividades.

«Nuestro objetivo es convertir esta temporada en una oportunidad real para que los viajeros descubran, reserven y vivan sus próximas vacaciones, sin que el presupuesto sea un obstáculo», comentó Santiago Elijovich, VP y Country Manager México de Despegar. «Cada vez más personas aprovechan estas fechas para planificar viajes que antes parecían inalcanzables; por eso reforzamos nuestras alianzas con bancos y cadenas hoteleras, ampliando las posibilidades de acceso y financiamiento».

Durante el Buen Fin, los usuarios podrán aprovechar devoluciones de hasta 20 %, cashback de hasta 15 %, bonificaciones de hasta 10 % y hasta 24 meses sin intereses, incluyendo la opción de «compra hoy y comienza a pagar en marzo de 2025» con los principales bancos del país.

Los destinos más buscados en esta temporada incluyen el Caribe mexicano, el Pacífico, República Dominicana, Madrid, Panamá, Jamaica, Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Todas las promociones estarán disponibles en las redes sociales, sitio web y aplicación móvil de Despegar, además de landing pages especiales que agruparán las mejores ofertas del Buen Fin.

Elijovich destacó que el crecimiento del comercio electrónico y del turismo en México refuerza la posición de Despegar como un facilitador del consumo inteligente y la inspiración viajera: «Vemos un consumidor más informado, que compara, planifica y aprovecha los momentos de mayor valor. Ahí es donde queremos estar: acompañando su decisión y ofreciéndole confianza y flexibilidad».

Con esta estrategia, Despegar reafirma su compromiso con el impulso del turismo y la democratización de los viajes en México, contribuyendo al dinamismo económico del sector y promoviendo experiencias memorables para todos los viajeros.



Source: Mexicomex Comunicae