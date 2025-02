Empresas mexicanas en riesgo, según GEMA: solo 24% usa soluciones de ciberseguridad en dispositivos móviles

Bajo nivel de conciencia en prácticas de ciberseguridad pone en riesgo a más de 85% de las empresas encuestadas. La Asociación de Internet MX (AIMX) asegura que 5% de las organizaciones que tuvieron algún ciberataque o brecha de información no lograron recuperarse del mismo. De acuerdo con Omnissa, 45% de las organizaciones que han sufrido filtraciones ahora cuentan con plataformas MDM para proteger su información

GEMA, empresa de Beyond Technology Global, presentó en Monterrey su estudio sobre la madurez de las estrategias de Mobile Device Management (MDM) en empresas mexicanas. Solo el 24% de las organizaciones han implementado soluciones de MDM para proteger su información corporativa.

De acuerdo con Omnissa, partner de GEMA que participó en el estudio, 45% de las organizaciones que han sufrido filtraciones ahora cuentan con plataformas MDM para proteger su información. Las plataformas MDM, como WorkSpace One (antes de VMware), están diseñadas para proteger la información empresarial al cifrar y segmentar datos corporativos y personales, y permitiendo bloquear dispositivos de forma remota en caso de pérdida o robo. Estas herramientas garantizan un nivel de seguridad muy superior a los métodos manuales, en especial en organizaciones con múltiples dispositivos en uso.

Además, según Pablo Corona y datos de la Asociación de Internet MX (AIMX), el costo promedio de recuperación de las vulneraciones de ciberseguridad en 2024 fue de 1.2 millones de pesos. Además, el 18% de los incidentes reportados involucraron fugas de información sensible y el 5% de las organizaciones que tuvieron un ciberataque o filtración no lograron recuperarse del mismo.

GEMA reveló que, a pesar de la continuidad del trabajo remoto y del modelo Bring Your Own Device (BYOD) en el que los empleados pueden utilizar sus propios equipos para actividades de trabajo, las organizaciones aún no implementan medidas de seguridad adecuadas, lo que las expone a ataques cibernéticos y pérdidas de información.

El estudio, basado en una encuesta realizada en el Q4 del 2024 a 101 empresas del sector privado con entre 50 y 500 empleados con cargos como jefe de sistemas, LAN Administrators, ingenieros de infraestructura entre otros. Identifica tres segmentos con tres niveles distintos de preparación en ciberseguridad en las empresas mexicanas:

Baja concientización/Baja Preparación: 35%.

Alta concientización/Baja Preparación: 50%

Alta concientización/Alta Preparación; 15%

Uno de los hallazgos más preocupantes es que solo 2 de cada 10 organizaciones han implementado soluciones de MDM para monitorear y proteger dispositivos corporativos y personales, lo que deja a la mayoría de las organizaciones vulnerables a amenazas como phishing, malware y accesos no autorizados. Además, el 43% de las empresas no capacitan a su personal en ciberseguridad, a pesar de que el error humano es responsable del 72% de las brechas de seguridad.

Elaboración del estudio de MDM de GEMA, empresa de Beyond Technology

Para abordar estos desafíos, GEMA llevó a cabo un estudio con el objetivo de evaluar las estrategias para reforzar la seguridad en el uso de dispositivos móviles que llevan a cabo las empresas. Estos resultados fueron presentados el día de hoy, jueves 6 de febrero, en Monterrey en rueda de prensa.

«La falta de protección en dispositivos móviles es una bomba de tiempo para las empresas», advierte Aline Dominguez, especialista de ciberseguridad y End User Computing (EUC) en GEMA. «Nuestro estudio muestra que muchas organizaciones aún subestiman los riesgos del BYOD y el trabajo remoto, y eso puede traducirse en grandes pérdidas por ataques cibernéticos».

El estudio analizó:

Los principales riesgos de seguridad en la adopción de BYOD y trabajo remoto.

El papel de la tecnología MDM y Zero Trust en la prevención de ataques.

Barreras para la implementación de estrategias de ciberseguridad y cómo superarlas.

Entre sus conclusiones destacan que aunque muchas empresas han tomado conciencia o medidas de ciberseguridad, todavía hay áreas de mejora en especial en la implementación de políticas claras y MDM. La falta de capacitación y el uso indebido de dispositivos personales destacan como las principales causas de brechas de seguridad.

Por otro lado, a pesar de su efectividad, la adopción de políticas Zero Trust sumadas a MDM aún es limitada. Muchas empresas desconocen si cuentan con herramientas adecuadas. Aunque una proporción significativa de empresas ha sido blanco de intentos de phishing, muchas aún no tienen una estrategia robusta para mitigar estos riesgos.

Ante la falta de presupuesto y asesoría que impiden mejorar la ciberseguridad en las organizaciones, GEMA invita a las empresas a implementar estrategias Zero Trust y soluciones MDM. Obtener la asesoría adecuada en ciberseguridad será indispensable para enfrentar estos desafíos y proteger los activos digitales de las empresas.

Acerca de Beyond Technology Global

Beyond Technology Global es una empresa de servicios de TI con más de 30 años de experiencia, más de 40 especializaciones de certificaciones y 12 oficinas regionales alrededor del mundo, con un enfoque en el desarrollo y transformación de negocios a través de la tecnología. Beyond Technology Global administra más de 3 millones de dispositivos en más de 80 países y da soporte 24/7 los 365 días del año en todo el mundo a través de su empresa GEMA – primer empresa en ser mencionada en el Cuadrante Mágico global de Gartner para Servicios de Movilidad Administrada.

Beyond Technology Global busca ser la primera opción para facilitar la transformación empresarial a través de la tecnología en todas las regiones en las que opera y generar bienestar y trascendencia para sus clientes, empleados, socios estratégicos, accionistas y la sociedad en general.



Source: Mexicomex Comunicae